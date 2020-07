Wiko Y61, il nuovo smartphone economico dal display extralarge

Ampio display e sistema operativo

Wiko Y61 va ad ampliare - dopo Y50, Y60 e Y80 - la linea super economica “Y" dell’azienda di Laurent Dahan. Lo smartphone entry level si presenta con uno schermo da 6 pollici in formato 18:9 widescreen per una comoda e nitida visione dei contenuti. Ma anche maneggevolezza e facilità di utilizzo, adattandosi perfettamente - così promettono dalla casa francese - al palmo della mano di ogni utente. Il sistema operativo Android 10 Go Edition permette una certa sicurezza e velocità. Ad esempio, sarà possibile sbloccare il telefono uno sguardo sfruttando la modalità Face Unlock e con Simple Mode si potrà ordinare app preferite, contatti, impostazioni e altro ancora in un’unica schermata. Tra le novità di Wiko Y61 c’è il pulsante dedicato a Google Assistant.

Fotocamera e storage

L’ultimo modello della serie low cost targata Wiko si presenta con fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel. L’ integrazione con Gallery Go e Lens Go renderà facile la gestione delle immagini e Staorage Smart permetterà di ottimizzare l’archiviazione in modo da non perdere nemmeno uno scatto quando si è a corto di memoria. II processore è il MediaTek 6761WE, coadiuvato da 1 Gb di Ram e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB. La batteria è da 3.000 mAh e resiste a lungo.

Colore e prezzo

Wiko Y61 ha un prezzo di listino di 89,99 euro e inclusi nella confezione ci sono una cover trasparente e il film protettivo. È disponibile in tre varianti cromatiche di tendenza: Deep Grey, Deep Green e Gold.