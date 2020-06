Apple Design Awards, ecco i giochi e le applicazioni dei vincitori

“Ogni anno questi sviluppatori dimostrano abilità straordinarie, e noi vogliamo onorare i migliori tra i migliori”, afferma Ron Okamoto, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple . “Ricevere un Apple Design Award è un traguardo speciale: i vincitori delle edizioni precedenti hanno creato alcuni dei giochi e delle app migliori di sempre”. “Grazie alla loro visione e determinazione e agli standard raggiunti – conclude Okamoto - questi sviluppatori sono fonte di ispirazione non solo per i loro colleghi della comunità Apple, ma anche per tutti noi all’interno dell’azienda”.

Premiate app per disegnatori e creativi

Tra le applicazioni che hanno cambiato il modo di lavorare e creare, sono state quattro quelle premiate con l’Apple Design Award: Darkroom, Loom, Sharp 3D e StaffPad. La prima, sviluppata da Bergen Co., è un editor foto e video avanzato per i dispositivi mobili che sfrutta tecnologie Apple come le API per le foto e la videocamera. Loom di iorama.studio è stata creata per iPadOS e si tratta di un playground per le animazioni, che è possibile utilizzare con Apple Pencil e Dark Mode.

Sempre per iPad, tra i vincitori Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag con Sharp 3D: una app CAD per la progettazione tecnica e architettonica. Entro la fine dell’anno sarà compatibile con lo scanner LiDAR per generare automaticamente una planimetria 2D e un modello 3D di una stanza utili per le ristrutturazioni. Infine StaffPad, che converte le notazioni musicali scritte a mano in spartiti digitali.