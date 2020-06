Insurgency: Sandstorm rinviato il lancio su PS4 e Xbox One

In un Tweet postato sul canale ufficiale del videogioco, New World Interactive ha annunciato che le versioni per console del titolo non saranno disponibili il prossimo 25 Agosto, come inizialmente programmato

Cambio di programma per la New World Interactive. In un Tweet postato sul canale ufficiale del videogioco, la software house statunitense ha annunciato che le versioni per console di Insurgency: Sandstorm non saranno disponibili il prossimo 25 Agosto, come inizialmente programmato.

Nella nota, gli sviluppatori del titolo, oltre alle scuse rivolte agli appassionati del genere, hanno svelato i motivi del ritardo del lancio delle versioni del nuovo capitolo della celebre saga sparatutto su Xbox One e PlayStation 4.

Essendo il primo titolo dedicato al mondo console, come si legge nel Tweet, i programmatori necessitano di ulteriore tempo per raggiungere gli stessi, ottimi risultati dell’edizione pubblicata su Windows.

L’annuncio degli sviluppatori

Gli sviluppatori fanno sapere che Insurgency: Sandstorm in questi mesi valuterà anche l’eventuale possibilità di trasferire il gioco anche sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, che debutteranno sul mercato di settore entro la fine del 2020.

“Sappiamo che questa è una notizia molto deludente e frustrante per coloro che stavano aspettando il rilascio della console”, scrivono gli sviluppatori nella nota.

“Manterremo la community aggiornata man mano che avremo nuove informazioni e una nuova data di rilascio verrà comunicata tramite i nostri social media e la nostra newsletter della console. Apprezziamo la pazienza e comprensione degli utenti durante questo periodo incerto e speriamo che i nostri fan e giocatori di tutto il mondo stiano bene”.

Insurgency: Sandstorm: trama

Insurgency: Sandstorm è uno sparatutto tattico basato su combattimenti ravvicinati. Lanciato su Steam nel mese di dicembre 2018, è il seguito di FPS indie Insurgency e offre un’esperienza multiplayer a obiettivi. Il titolo mette a disposizione vaste mappe in diverse modalità di gioco, in cui gli utenti sono chiamati a mostrare la propria abilità e padronanza sul campo di battaglia.

“Insurgency: Sandstorm invita i giocatori console a prepararsi alla battaglia che, tra balistica letale, artiglieria distruttiva e un design audio senza precedenti, riportano la paura all'interno del genere. La morte arriva rapida, le munizioni devono essere gestite con intelligenza, e l'ambiente dev'essere studiato ad ogni passo verso la vittoria”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione del titolo.