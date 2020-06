Crash Bandicoot 4 in arrivo? Un leak svela il possibile titolo

Crash Bandicoot sembra pronto a fare il suo ritorno trionfale nel mondo dei videogiochi. Dopo il successo delle remastered dei primi tre episodi della serie (contenute in Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy) e di Crash Team Racing, presto un gioco del tutto nuovo dedicato al simpatico peramele potrebbe essere annunciato per le console attuali e quelle della prossima generazione. A indicarlo sono numerosi indizi. Per esempio, di recente Activision ha inviato alle principali testate videoludiche internazionali un puzzle ispirato proprio alle avventure di Crash Bandicoot. Inoltre un nuovo capitolo della saga, accompagnato dal numero 4 e dal sottotitolo “It’s About Time”, è apparso nel database della Taiwan Digital Game Rating Committee, l’agenzia che classifica i videogiochi in arrivo nel paese.

Gli indizi emersi finora

Le informazioni contenute nel database indicano che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà almeno su PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X (anche se l’assenza di PlayStation 5 sembra strana). È presente anche il nome del team di sviluppo: Toys for Bob, la software house che ha lavorato a Spyro Reignited Trilogy. Svelata anche la cover del gioco che mostra un design diverso da quello delle remastered uscite negli ultimi anni e più vicino a quello di Crash Bandicoot Mobile. Alcune voci di corridoio indicano che la trama del gioco sarà incentrata sui viaggi nel tempo (il sottotitolo “It’s About Time” potrebbe quindi essere un gioco di parole). Per ora Activision non ha né confermato né smentito il tutto. Le voci di corridoio sul possibile arrivo di un nuovo capitolo di Crash Bandicoot circolano ormai da mesi. Lo scorso novembre, per esempio, erano emersi alcuni rumors relativi a “Crash Bandicoot Worlds” (nome in codice CRASH 8), sviluppato da Vicarious Visions (lo stesso team che ha dato vita a Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy) o da Toys for Bob.