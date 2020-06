Google Duo, ora è possibile invitare gli amici tramite un link

Per ottenerne uno è sufficiente avviare una videochiamata con almeno un’altra persona. Dopo averlo copiato è possibile incollarlo all’interno di un’altra chat o su un social media, in modo da dare ai propri amici o colleghi la possibilità di unirsi alla conversazione

In Google Duo è stata introdotta la possibilità di inviare dei link di invito alle videochiamate di gruppo. Questa funzione è presente anche in altre app simili, tra cui Zoom, Google Meet, WhatsApp e Messenger Rooms . Come rivelato da Android Police, la distribuzione della nuova feature, che era stata annunciata all’inizio di maggio, è iniziata da poco. Il sito sottolinea che dovrebbe trattarsi di un’attivazione lato server graduale. Apparentemente, la versione meno recente in grado di ricevere l’aggiornamento è la 89, anche se al momento mancano conferme ufficiali in merito.

Come usare i link

approfondimento

Da Skype a Zoom: le migliori app per videochiamate. FOTO

I link permettono di partecipare facilmente alle chat di gruppo. Per ottenerne uno è sufficiente avviare una videochiamata con almeno un’altra persona. Dopo averlo copiato, è possibile incollarlo all’interno di un’altra chat o su un social media, in modo da dare ai propri amici o colleghi la possibilità di unirsi alla conversazione. I link sono supportati solo dalle app mobile per Android e iOS. Sulla versione per web browser di Google Duo, infatti, non sono ancora attive le videochiamate di gruppo. I link rappresentano solo l’ultima delle novità introdotte dal colosso di Mountain View all’interno dell’app. Da poco, infatti, è stato aggiunto il supporto al codec VP1, in grado di migliorare la qualità video, e il numero dei partecipanti alla chiamata è stato portato a 12.