TikTok, regole e trucchi, intervista a Cecilia Cantarano

"I contenuti pubblicati sono ancora sottovalutati", dice la celebre tiktoker. "Invece c'è tanta creatività, lavoro di editing, e molta sensibilizzazione anche su temi di attualità come l'ambiente o le proteste per la morte di George Floyd". Spunti, trucchi e riflessioni nella conversazione in diretta sull'account Instagram di Sky tg24

"Ogni social ha il proprio linguaggio. TikTok è validissima, spero che riusciremo ad abbattere il pregiudizio che la vuole una piattaforma solo per i balletti. Non è così". Cecilia Cantarano, classe 2000, è una delle creator italiane più seguite. I suoi video comici sono seguiti sulla piattaforma da quasi due milioni di persone. "Ma credo che sia una piattaforma molto democratica", ci dice Cecilia, "se fai un video bello grazie all'algoritmo sarà molto visto e può diventare virale, anche se hai pochissimi seguaci". Non solo balletti A maggio è stata la app più scaricata al mondo, TikTok. In Italia ha oltre 6 milioni di utenti unici (COME FUNZIONA), e durante l'emergenza coronavirus ne ha accolti di nuovi, coinvolgendoli in challenge e raccolte fondi. Mano a mano che crescono gli utenti e l'età media anche i temi affrontati nei brevi video condivisi si evolvono: da tempo, insomma, i balletti non sono più il centro delle attività. "Io faccio video comedy, ma si trovano ricette di cucina, pillole per imparare l'inglese o la filosofia. Basta trovare un linguaggio adatto. Ma bisogna avere un contenuto, perché su TikTok fare video tanti per farli non premia", continua la creator.