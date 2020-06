Coronavirus, in Corea del Sud un robot aiuta ad affrontare la pandemia

L’automa è stato creato da SK Telecom in collaborazione con Omron. Dotato di intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere gli assembramenti e quando ne nota uno invita le persone a disperdersi e a indossare le mascherine

In Corea del Sud, un robot sta aiutando i cittadini a rispettare le misure introdotte per affrontare la pandemia di coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Si trova nella sede centrale di SK Telecom, a Seoul, ed è equipaggiato con varie funzioni che gli consentono non solo di misurare la temperatura corporea dei visitatori, ma anche di fornire gel igienizzante per le mani, disinfettare il pavimento e riconoscere chi è a volto scoperto e chi, invece, sta indossando una mascherina. Quando nota un gruppo di impiegati intenti a chiacchierare, si avvicina a loro e chiede di rispettare il distanziamento sociale.

Le capacità del robot

Per le aziende coreane non è una novità affidarsi ai robot, ma negli ultimi mesi il loro utilizzo è diventato ancora più intenso, soprattutto per ridurre il più possibile il contatto umano durante la pandemia di coronavirus. L’automa è stato creato da SK Telecom in collaborazione con Omron. Dotato di intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere gli assembramenti e quando ne nota uno invita le persone a disperdersi e a indossare le mascherine (nel caso in cui non lo stiano già facendo). Inoltre, misura la temperatura corporea di impiegati e visitatori e attiva un allarme se è superiore a 37,5 gradi. Per proteggere la privacy delle persone, gli sviluppatori hanno introdotto nel robot una funzione che permette di nascondere i volti di chi compare sullo schermo.

Creato per disinfettare

“Anche se si chiama “robot per la prevenzione del coronavirus”, questo automa è adatto per gestire ogni situazione di emergenza legata alle malattie. Potrà essere usato per aiutare le persone anche durante altre epidemie”, spiega Kyhong-hwan, uno dei creatori del robot. L’automa, infatti è dotato di lampade a raggi ultravioletti e spray disinfettanti con cui può igienizzare il 99% di un’area di 33 metri quadrati in 10 minuti.