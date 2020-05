Coronavirus, partirà in tre regioni la sperimentazione dell’app Immuni

Il test partirà in una regione del Nord, una del Centro e una del Sud. È in corso l'incontro tra i ministri dell'Innovazione Pisano, della Salute Speranza e le regioni proprio sulle ultime fasi di avvio. Al via libera si è aggiunto anche l'invio della attesa relazione da parte del ministero della Salute al Garante della Privacy

Partirà in tre regioni, una al Nord, una al Centro e una al Sud, la sperimentazione della app di tracciamento Immuni. È quanto apprende l'Ansa mentre è in corso l'incontro tra i ministri dell'Innovazione Pisano, della Salute Speranza e le regioni proprio sulle ultime fasi di avvio. Al via libera si è aggiunto anche l'invio della attesa relazione da parte del ministero della Salute al Garante della Privacy (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Reso disponibile il codice sorgente approfondimento Soro, norma sull’app Immuni risponde alle richieste del Garante Oggi è stato reso disponibile il codice sorgente delle versioni Ios e Android dell'applicazione, il sistema di notifica delle esposizioni al virus Covid-19 che aumenterà precisione e tempestività nel ricorso a misure di prevenzione e cura. Il codice sorgente è il profilo dell'app espresso nel linguaggio informatico di programmazione.