Apple, le indiscrezioni sul nuovo iPad Mini

Nella prima metà del 2021 potrebbe debuttare sul mercato un nuovo iPad Mini con schermo di dimensioni comprese tra gli 8,5 e 9 pollici. A svelare il possibile piano del colosso di Cupertino è Ming-Chi Kuo, un analista noto per le sue previsioni accurate nel mondo della mela. Secondo l’esperto, il nuovo iPad Mini arriverà qualche mese dopo il lancio di una nuova generazione di iPad 10,8 pollici, il cui debutto sul mercato dovrebbe avvenire nella seconda metà dell’anno in corso.

Le previsioni dell’analista

Come riporta AppleInsider, Kuo prevede che questi nuovi modelli di iPad “seguiranno la strategia di prodotto di iPhone SE“. Entrambi, dunque, potrebbero avere un prezzo accessibile ed essere equipaggiati con “chip veloci” di Apple, probabilmente A12/A13 Bionic. Una scelta simile a quella adottata per l’iPhone SE, che monta lo stesso chip di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Per entrambi i modelli, Apple si rivolgerà al fornitore di lunga data GIS per il touch panel.

Il nuovo iPad potrebbe essere il successore diretto dell'iPad Air o dell’iPad. Secondo la fonte, l’ipotesi più probabile sarebbe la seconda, in quando l’iPad Air e l'iPad mini sono stati entrambi aggiornati l'ultima volta a marzo, mentre l'iPad da 10,5 pollici è stato aggiornato a settembre 2019.

iPhone 12: gli ultimi rumor

Negli scorsi giorni, sono emersi nuovi dettagli riguardo la prossima generazione di iPhone, il cui lancio sul mercato di settore potrebbe essere rimandato di almeno un mese per via della pandemia di Covid-19.

Due nuovi video di Max Weinbach di Xda Developer e Jon Prosser, entrambi personaggi noti per questo genere di rivelazioni, confermano che Apple avrebbe in serbo il lancio di quattro nuovi iPhone di differente grandezza, tutti con supporto alle reti di quinta generazione e dotati di schermo Oled. I modelli saranno quattro: iPhone 12, con schermo da 5,4 pollici, iPhone 12 Max con display da 6,1 pollici, iPhone 12 Pro con schermo da 6,1 pollici e 12 Pro Max con display da 6,7 pollici.

Sono emerse anche indiscrezioni riguardo il loro probabile prezzo. iPhone 12 potrebbe costare circa 649 dollari, mentre la variante Max partità da un prezzo di 749 dollari. Per quanto riguarda i top di gamma, iPhone 12 Pro costerà probabilmente intorno ai 999 dollari, mentre iPhone 12 Pro Max, invece, potrà essere acquistato al prezzo di partenza di 1.099 dollari.