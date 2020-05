Coronavirus, Lincei: app di tracciamento può favorire digital divide

Non si placano le polemiche sulle app di tracciamento come “Immuni”, il software scelto dal governo italiano per affrontare la riapertura. Secondo la Commissione di Bioetica dell’Accademia dei Lincei, l’utilizzo del software rischia di discriminare gli analfabeti digitali. “Il digital divide non deve diventare un divide biologico”, osserva l’istituzione scientifica in un documento. “Solo il 44% degli italiani tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base. L’app e più efficace se ha un’alta diffusione, ma è più utilizzata dove maggiore è l’alfabetizzazione digitale e il possesso di smartphone con Bluetooth. Vi è perciò il rischio di tutelare maggiormente una particolare fascia di popolazione”. L’app “Immuni” è stata sviluppata da Bending Spoons, in sinergia con il Centro medico Santagostino. Utilizzerà il bluetooth per tracciare le persone infette dal coronavirus Sars-CoV-2, garantendone però l’anonimato.