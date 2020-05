Coronavirus, Google lancia un motore di ricerca riservato a scienziati

Google ha lanciato un nuovo motore di ricerca per cercare di offrire un aiuto concreto alla comunità scientifica, quotidianamente al lavoro nello sviluppo di nuove terapie e farmaci contro il nuovo coronavirus. Si chiama Covid-19 Research Explorer ed è un servizio riservato agli scienziati e ai ricercatori, che permette di cercare in rete, in brevi e semplici passaggi, gli articoli e le pubblicazioni di interesse a tema coronavirus.

Covid-19 Research Explorer è disponibile gratuitamente per la comunità scientifica e, come annunciato dalla stessa Big G, nei prossimi mesi sarà interessato da diversi aggiornamenti che miglioreranno la sua esperienza di utilizzo.

Covid-19 Research Explorer: come funziona

Il nuovo motore di ricerca sfrutta la ricerca semantica ed è quindi in grado di selezionare le parole e le frasi chiave delle pubblicazioni scientifiche, riuscendo ad offrire agli scienziati tutti gli articoli di settore correlati alla loro richiesta. Dopo aver inserito la chiave di ricerca, la comunità scientifica ha accesso a un elenco di documenti e snippet (frammenti di testo) correlati alla domanda iniziale posta al sistema di ricerca. Così facendo possono visionare tutte le pubblicazioni di interesse, senza dover perdere tempo “prezioso” nella ricerca dei contenuti in rete.

Il nuovo motore di ricerca si basa sulla tecnologia di ricerca semantica Bert (acronimo di Bidirectional Encoder Representations from Transformers), un sistema sviluppato da Google, che dal 2018 rientra nell’algoritmo del suo motore di ricerca. Si tratta di una tecnologia in grado di elaborare le informazioni riportate nella lingua naturale, grazie a una rete neurale artificiale che simula il funzionamento dei neuroni e le loro strategie comunicative.

Google Meet, il servizio Premium per videochiamate gratis per tutte

Tra le ultime novità che riguardano il colosso di Mountain View e i suoi servizi, l’azienda ha recentemente annunciato, in un post pubblicato sul suo blog ufficiale, che nelle prossime settimane renderà disponibile gratuitamente a tutti gli utenti Meet, il servizio premium di videochiamate e videoconferenze che attualmente rientra nella G Suite.

“Oggi stiamo realizzando Google Meet, il nostro prodotto di videoconferenza premium, gratuito per tutti, con disponibilità nelle prossime settimane”, ha annunciato Google nella nota. “Abbiamo investito anni nel rendere Meet una soluzione di videoconferenza sicura e affidabile che è considerata sicura da scuole, governi e imprese di tutto il mondo e negli ultimi mesi abbiamo accelerato il rilascio delle funzionalità più richieste per renderlo ancora più utile”.