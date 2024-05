Twitter migra definitivamente su "X.com", lo ufficializza Musk

L’idea di una super-app

Il logo e il marchio erano stati già modificati in "X", ma il nome del dominio era rimasto Twitter.com fino alla migrazione definitiva di venerdì 17 maggio. Musk ha utilizzato più volte la lettera X nel marchio delle sue aziende, a partire dal 1999 con il tentativo di creare un negozio finanziario online chiamato X.com. Dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari alla fine del 2022, ha creato una società chiamata X Corp per concludere l'affare. La sua idea è quella di far diventare "X" una super-app sulla falsariga di WeChat cinese. Quindi non solo social media ma anche chiamate vocali e video, pagamenti mobili, giochi, notizie, prenotazioni online e altri servizi. Per questo, è già stato installato su X una chatbot di intelligenza artificiale chiamato Grok, che dopo gli Stati Uniti ora arriva anche in Europa.