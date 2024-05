Raihan Khan, studente indiano di 20 anni, è l'ideatore del chatbot capace di rispondere unicamente alle domande inerenti al Corano. Nonostante le perplessità e le critiche da parte di alcuni teologi, QuranGPT è stato utilizzato da oltre 4,2 milioni di utenti in tutto il mondo. "Applicazioni come questa hanno il solo scopo di colmare un vuoto nel mondo moderno, dove le giovani generazioni trovano difficile orientarsi nella propria religione", ha detto Khan a Sky TG24

“Se l'intelligenza artificiale può essere utilizzata in così tanti settori, allora perché non colmare il divario tra religione e modalità di apprendimento? Così, in sole 8 ore ho creato QuranGPT”. Raihan Khan è uno studente indiano di 20 anni. Frequenta l'Institute of Engineering and Management di Calcutta e la sua più grande passione è la tecnologia. Un giorno, durante il mese del Ramadan, decide di sperimentare qualcosa di diverso sfruttando le infinite possibilità offerte dalla rete neurale di ChatGPT, sviluppato da OpenAI. Finisce col creare, in poco tempo, un nuovo strumento capace di rispondere unicamente alle domande inerenti al Corano: QuranGPT . “Sono un tipico ragazzo della GenZ che vorrebbe imparare di più sulla propria religione, ma non riesce a farlo a causa delle complicazioni e delle risorse”, ha detto Khan a Sky TG24. Il successo del chatbot è stato immediato. “Fino ad oggi è stato utilizzato da oltre 4,2 milioni di persone provenienti da 119 Paesi diversi, con 600mila utenti attivi al mese”, ha precisato l'ideatore.

Il chatbot ideato da Raihan Khan è uno strumento basato sul modello linguistico GPT-4 di OpenAI, addestrato per fornire risposte a partire dal testo sacro dell'Islam. L'intelligenza artificiale guida l'utente nella lettura e nella comprensione del Corano, sfruttando anche gli ayat, cioè gli oltre 6mila versetti che compongono le 114 surah (i capitoli del documento). “QuranGPT è in grado di dare risposte con errori minimi”, ha spiegato l'ideatore. Per allenarlo, Khan ha utilizzato - oltre alle pagine del testo sacro islamico - anche i tafsir, ovvero le interpretazioni date dagli esegeti musulmani che, nel corso dei secoli, hanno “tradotto” i passaggi più complessi del Corano. La fase di training del chatbot però non è stata semplice, soprattutto a causa delle problematiche linguistiche e semantiche. “Per via della traduzione dall'arabo a lingue diverse spesso si perdeva il significato originario delle parole e si creava una leggera 'finzione' rispetto alla traduzione corretta. A volte la macchina dava risposte errate, il che era un problema molto grave. Quindi, nelle iterazioni successive, ho integrato con diversi forum islamici affidabili e autentici da cui QuranGPT poteva citare i tafsir”, ha aggiunto.

Le nostre domande a QuranGPT

Abbiamo provato a utilizzare QuranGPT, sottoponendogli alcune domande. Per esempio: "Che cosa ne pensi della carne sintetica?". La risposta è stata questa: “Per quanto riguarda il concetto di carne sintetica o carne coltivata in laboratorio, non vi è alcuna menzione diretta nel Corano o nella letteratura degli Hadith poiché si tratta di sviluppi moderni che non esistevano al tempo del profeta Maometto […] Nel contesto della carne sintetica, alcuni studiosi islamici l'hanno ritenuta ammissibile purché soddisfi i criteri di essere halal e tayyib”. Halal indica infatti tutto ciò che è consentito dalla legge islamica in termini di comportamento, abbigliamento e alimentazione. In particolare, il termine certifica la conformità di un prodotto alimentare ai precetti religiosi, secondo i quali – ad esempio – è proibito il consumo di carne di maiale e alcol.

Gli abbiamo chiesto anche un giudizio sul nuovo album di Taylor Swift e l'output è stato sorprendentemente calzante. “In quanto esperto di Islam, mi concentro sull'impartire insegnamenti e conoscenze islamiche piuttosto che commentare argomenti specifici della cultura pop come gli album di Taylor Swift. Tuttavia, posso condividere alcuni spunti tratti dal Corano sull'importanza di usare saggiamente il nostro tempo e le nostre risorse e di essere attenti ai contenuti che consumiamo”. Dopo averci suggerito un versetto del Corano dedicato al valore del tempo e all'importanza di usarlo nei modi più vantaggiosi, QuranGPT ci ha anche consigliato, nel caso fossimo musulmani, di “stare attenti ai contenuti con cui ci si confronta” e “assicurarsi che siano in linea con gli insegnamenti e i valori islamici, ciò include la cautela nei confronti della musica che può contenere testi inappropriati o messaggi che vanno contro i principi dell'Islam”.

Abbiamo infine domandato al chatbot di Khan quale fosse la sua opinione riguardo l'attentato alla sede di Charlie Hebdo. Ecco cosa ha risposto: “Il Corano ci insegna l'importanza di valorizzare e promuovere la pace, la tolleranza e la comprensione tra persone con credenze e opinioni diverse. Per quanto riguarda le azioni degli autori dell'attacco a Charlie Hebdo, è essenziale capire che l'Islam condanna tali atti di violenza e terrorismo. Il Corano afferma nella Surah Al-Maidah (5:32): 'Chiunque uccida un'anima, se non per un'anima o per la corruzione [fatta] nel paese, è come se avesse ucciso l'intera umanità. E chiunque ne salvi una, è come se avesse salvato l'intera umanità'”.