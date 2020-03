Pes, Konami conferma il rilascio dell'update gratuito su Euro 2020

Il campionato Europeo di calcio, che dovrebbe partire il prossimo giugno, è fortemente a rischio, a causa dell’emergenza scatenata dalla diffusione del nuovo coronavirus. Praticamente tutti i principali campionati europei sono stati fermati, dall’Italia alla Spagna, così come le competizioni continentali, con Champions ed Europa League bloccate in attesa dello sviluppo degli eventi. Quando tutte queste competizioni saranno riprese (se succederà) le tempistiche potrebbero non concordare con quello dell’inizio presunto del Campionato Europeo, che potrebbe anche essere posticipato al 2021.

Un torneo con 55 Nazionali

Per questo motivo eFootballPES2020, titolo di simulazione calcistica targato Konami che detiene la licenza ufficiale della competizione, ha voluto comunque rassicurare i propri fan: l'espansione UEFA Euro 2020 sarà comunque disponibile attraverso un aggiornamento gratuito, con data di uscita fissata per il 30 aprile prossimo. “Il DLC UEFA EURO 2020 ™ arriverà su #eFootballPES2020! Questo DLC includerà tutte le 55 squadre nazionali UEFA partecipanti, nonché giocatori speciali e contenuti per #myClub”. Queste le parole del comunicato, apparso anche su Twitter, in cui la casa di sviluppo giapponese ha voluto tranquillizzare i giocatori che hanno scelto il titolo. Qualunque cosa accada sui campi di calcio reali, dunque, la competizione su quelli virtuali non subirà nessun cambiamento e potrò essere giocata senza alcun problema, dal momento in cui il il dlc gratuito rilasciato da Konami sarà disponibile per tutti gli utenti, su tutte le piattaforme supportate da Pes2020.

Le celebrazioni per i 25 anni

Intanto Pes si sta preparando a festeggiare i 25 anni di vita, anche attraverso “Momenti Gloriosi”, una particolare iniziativa che Konami ha deciso di dedicare alla saga, lanciata ufficialmente in Giappone nel 1995 con il nome di “J.League Jikkyou Winning Eleven”. Si tratta di una raccolta di momenti indimenticabili e particolarmente emozionanti di alcune tra le più grandi stelle del calcio mondiale, sia del presente e sia del passato. Ciascuno di questi celebrerà, infatti, una partita topica, abbastanza significativa per la carriera di ciascun calciatore coinvolto ed includerà anche una card con l’immagine del match e le statistiche del giocatore stesso in quella precisa partita. I “Momenti Gloriosi”, disponibili tramite le campagne in-game che sono iniziati il 5 marzo scorso, riguardano il celebre portiere Oliver Kahn (Bayern Monaco), Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco), Giovane Élber (Bayern Monaco), poi ancora il difensore Carles Puyol (Barcellona) e i centrocampisti spagnoli Xavi e Iniesta (Barcellona).