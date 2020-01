Violazione di brevetti: Apple pagherà 85 milioni di dollari a WiLan

Torna a far parlare di sé la vicenda giudiziaria che coinvolge Apple e WiLan, azienda canadese specializzata nella concessione in licenza di brevetti e nella tutela della proprietà intellettuale. La battaglia legale, iniziata nel 2014, riguarda il mancato pagamento della licenza di due brevetti sulle comunicazioni wireless e, dopo le svolte degli ultimi anni, potrebbe ora essere vicina a un epilogo. Stando a quanto riportato da Bloomberg, una giuria di San Diego, in California, ha decretato che il colosso di Cupertino dovrà pagare a WiLan un totale di 85 milioni di dollari, cifra calcolata sulla base delle vendite di iPhone sul mercato. I brevetti violati da Apple riguardano modalità di accesso a reti wireless impiegate sugli smartphone dell’azienda di Cupertino. Il primo è denominato “Method and Apparatus for Bandwith Request/Grant Protocols in a Wireless Communications System”, mentre il secondo “Adaptive Call Admission Control for Use in a Wireless Communication System”.

La vicenda legale tra Apple e WiLan

Lo scorso anno Apple avrebbe dovuto pagare 145,1 milioni di dollari a WiLan per la violazione di due brevetti, come stabilito nel 2018 dal tribunale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California, ma il colosso di Cupertino riuscì a ottenere l’annullamento della sentenza, dimostrando che l’azienda canadese aveva usato un metodo errato per determinare i danni in base alle vendite di iPhone. La decisione venne presa dal giudice distrettuale Dana Sabraw, che poi offrì a WiLan due opzioni: accettare un importo ricalcolato di 10 milioni di dollari o affrontare un nuovo processo. L’azienda scelse proprio quest’ultima alternativa.

Apple e le violazioni di brevetti

Di fronte alla nuova sentenza, sembra probabile che Apple chiederà nuovamente ricorso. L’azienda di Cupertino non è nuova a questo tipo di lotte commerciali: proprio in questo periodo si sta difendendo dall’accusa di aver violato ben 10 brevetti con la produzione di Apple Watch Series 4 e 5.