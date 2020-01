TikTok, annunciata l'apertura di un nuovo Trust & Safety Hub a Dublino

TikTok, tra i social più in ascesa dell’ultimo periodo, ha annunciato l’apertura di un nuovo Trust & Safety Hub EMEA a Dublino.

Al comando del nuovo hub, che si va ad aggiungere a quelli presenti nella San Francisco Bay Area e a Singapore, ci sarà Cormac Keenan, un leader con esperienza ventennale in aziende tecnologiche.

La nuova apertura, annunciata dalla stessa azienda in un comunicato dedicato, è finalizzata a ottimizzare la sicurezza degli utenti, rafforzando le policy, tecnologie e strategie al fine di promuovere la libertà d’espressione, riuscendo al tempo stesso a proteggere gli utenti da eventuali rischi.

La sicurezza degli utenti verrà preservata anche tramite la collaborazione con le autorità di regolamentazione, i legislatori, i governi e le forze dell’ordine dei territori interessati.

Le dichiarazioni del Presidente di TikTok

“TikTok sta attraendo un numero sempre crescente di nuovi utenti che vogliono esprimersi in uno spazio realmente creativo, allegro e positivo”, ha commentato Alex Zhu, il Presidente di TikTok. “E, per sentirsi libere di esprimersi, le persone devono anche sentirsi al sicuro. Con la guida di Cormac, il nuovo hub Emea definirà un approccio più localizzato alle policy sui contenuti e alle pratiche di moderazione in linea con i valori, standard e normative dei nostri mercati chiave nella regione”.

Il commento di Cormac Keenan

“TikTok è una piattaforma di contenuti assolutamente unica. Sono entusiasta di avere l’opportunità di guidare questo nuovo hub e delineare un approccio alle policy sui contenuti più rilevante a livello regionale, che aiuti i membri della nostra community a sentirsi sempre più a suo agio nell’esprimere completamente se stessi”, ha commentato Cormac Keenan al momento della nomina.

Il nuovo leader, come accennato precedentemente, vanta un’esperienza ventennale in colossi tecnologici. Keenan ha lavorato per bene sette anni in vari team al servizio di Google, prima di essere assunto da Facebook come senior leader nel team Community Operations and Global Operations, sede nell’Headquarters internazionale dell’azienda a Dublino. Il suo incarico come Head of Trust & Safety, Emea, inizierà i primi giorni di febbraio.