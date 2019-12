Le migliori offerte Amazon per il Cyber Monday 2019

L'interruzione è stata solo formale. Dopo una settimana di sconti per il Black Friday, Amazon ha ritoccato la grafica, cambiato i banner e proseguito i ribassi: fino al 2 dicembre, giorno del Cyber Monday. Ecco quali sono le offerte migliori fornite attualmente dalla piattaforma di e-commerce.

I prodotti Amazon

Amazon, come noto, vende ma è anche un produttore. Non c'è allora nulla di strano che promuova, prima di tutto, i propri dispositivi. Ci sono per esempio sconti sul Fire TV Stick, la “pennetta” che trasforma il televisore in smart tv. In offerta anche alcuni smart speaker Echo, con grande visibilità data allo Show 5, dotato di schermo oltre che dell'assistente digitale Alexa. Amazon sta anche proponendo dei “pacchetti” che associano uno degli speaker (dalla linea Show a quella Dot, più economica) ad altri oggetti connessi, come lampadine o telecamere smart.

L'accoppiata smartphone-smartwatch

Così come per il Black Friday, anche nel Cyber Monday gli articoli hi-tech restano tra i più ricercati. Un'intera pagina di offerte è dedicata a Huawei. In particolare al P30 (per quanto riguarda gli smartphone), accanto agli smartwatch del marchio cinese, come il Watch GT (in diversi modelli della linea), e al Band 3 Pro. La pagina di marca che accoppia smartphone e smartwatch viene proposta anche per Samsung, con alcune offerte in esclusiva Amazon, sul Galaxy M30s.

Le altre offerte tecnologiche

Il sito offre sconti anche su altri smartphone Huawei. E su alcuni Xiaomi, OnePlus e Samsung (specie per la gamma A, quella dei dispositivi di fascia media), anche se con percentuali di sconto ridotte. Molto gettonate negli scorsi anni sono state le schede di memoria. In offerta ci sono le SanDisk da 128 e 512 GB. Non mancano i ribassi sui laptop, da Huawei ad HP, da Lenovo a Microsoft. Per quanto riguarda la tecnologia “da polso”, sono in vigore sconti su Fitbit e Suunto. Per chi preferisse l'analogico, ci sono ribassi di oltre il 50% pure sugli orologi Diesel.

Per la casa

Altro grande target degli sconti è costituito dagli elettrodomestici. Ce ne sono decine in offerta, dagli aspirapolvere (tradizionali, senza fili e autonomi) a ferri da stiro, prodotti per la cucina e macchinette per il caffè. La casa, specie se connessa, oggi significa anche sorveglianza, uno dei grandi trend dell'IoT italiano. Amazon dedica un'intera pagina a questi dispositivi, in gran parte videocamere con cui tenere d'occhio la propria abitazione anche a distanza, tramite lo smartphone.

Giocattoli in vista di Natale

Per i più previdenti che vogliono sfruttare il Cyber Monday per i regali di Natale, non mancano poi i giocattoli. Bambole più (le Lol) o meno (le Barbie) recenti si ritrovano sulla piattaforma di e-commerce, accanto alle costruzioni Lego e ad alcuni giochi da tavolo, come Monopoly, Risiko e Jenga.