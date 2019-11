Jony Ive lascia Apple: aveva lavorato con Steve Jobs ai prodotti di maggior successo

È ufficiale: Jony Ive, il Chief Design Officer di Apple che ha ideato l’aspetto di alcuni dei prodotti più iconici dell’azienda (dall’iMac all’iPhone), ha lasciato la compagnia di Cupertino. Il suo nome, infatti, non è più presente sulla pagina del sito web che raccoglie i profili dei dirigenti. L’abbandono di Ive non è esattamente una novità: era già stato annunciato lo scorso giugno tramite un comunicato ufficiale, nel quale non era però indicata una data precisa. Al momento non è stato ancora indicato un successore, ma sembra che sarà il COO Jeff Williams, ora responsabile anche della sezione design software e hardware, a prendere il suo posto. Nonostante l’abbandono, Ive continuerà a collaborare con Apple tramite LoveForm, l’azienda che ha fondato assieme al collega e amico di vecchia data Marc Newson. Infatti, come confermato da Tim Cook lo scorso giugno, il colosso di Cupertino continuerà a beneficiare del talento del designer e a lavorare con lui su nuovi progetti esclusivi.

I successi di Jony Ive

Durante la sua lunga collaborazione con Apple, iniziata nel 1992, Jony Ive ha contribuito al rilancio dell’azienda progettando una serie di prodotti destinati al successo, tra cui l’iMac, nato nel 1998, l’iPod, che ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, e il conosciutissimo iPhone. Tra i suoi contributi più recenti è possibile menzionare anche l’Ipad e Apple Watch, due device che, in più di un modo, hanno profondamente trasformato il settore dei tablet e quello dei dispositivi indossabili. Questi prestigiosi risultati hanno permesso al designer di ottenere il ruolo di chief design officer nel 2015. Oltre ai prodotti più iconici dell’azienda di Cupertino, Ive ha progettato anche l’Apple Park, l’avveniristico quartier generale della compagnia a forma di astronave, aperto ai dipendenti da aprile 2017. Il designer aveva un legame molto stretto con Steve Jobs, il fondatore di Apple, e anche Tim Cook, l’attuale amministratore delegato dell’azienda, ha sempre elogiato il suo talento.