Si chiama Cybertruck ed è l’ultimo veicolo che Tesla ha presentato al mondo, con un evento a Los Angeles che ha visto protagonista il ceo dell’azienda di Palo Alto, Elon Musk. Si tratta di un pick-up, ovviamente elettrico, che colpisce per il suo design totalmente futuristico, concepito per essere estremamente resistente e con un’autonomia superiore a quella che di norma hanno i veicoli elettrici. Il telaio dell’auto è composto con un particolare tipo di acciaio inossidabile e dovrebbe arrivare sul mercato alla fine del 2021, almeno negli Stati Uniti.

Tre versioni

Cybertruck, veicolo che rimanda a film ispirati a mondi fantascientifici, arriverà in tre versioni. Si partirà da quella base, che costerà 39.900 dollari nella sua versione single motor a trazione posteriore, per passare poi a quella intermedia, sul mercato a 49.900 dollari in versione dual motor, fino all’ultima che sarà venduta a 69.900 dollari in versione tri motor. Proprio quest'ultima è la versione di punta della gamma e utilizzerà ben tre differenti motori per garantire performance da supercar, ma entrerà in produzione solo nel 2022 inoltrato. Il veicolo, stando alle previsioni di Tesla, sarà in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 2,9 secondi, di toccare una velocità massima di 210 km/h, proponendo un'autonomia dichiarata superiore agli 800 km.

Il sistema di ricarica

Trattandosi di un vero e proprio pick-up, il Cybertruck è stato concepito anche per poter viaggiare su strade non asfaltate. Secondo quanto dichiarato dall'azienda californiana, il veicolo ha un'altezza massima da terra di 40,6 cm, un angolo d'attacco di 35 gradi e un'angolo d'uscita di 28 gradi, parametri paragonabili a quelli dei fuoristrada più attuali. Per quanto riguarda l'autonomia, il Cybertruck potrà essere caricato tramite prese domestiche (a 110 o 220 volt) e colonnine supercharger: il sistema supporterà potenze di ricarica superiori ai 250 kW.

L'incidente durante la presentazione

Il pick-up è stato concepito da Tesla per avere vetri realizzati con un materiale particolare, chiamato 'armor glass', che nelle intenzioni dell'azienda californiana non si dovrebbe infrangere in caso di impatto con oggetti esterni. Durante la presentazione del Cybertruck però, Elon Musk, ha vissuto momenti di imbarazzo quando è stato il momento di attuare il test della resistenza proprio dei vetri. Musk ha coinvolto un suo collaboratore che ha lanciato un oggetto metallico della grandezza di una pallina da baseball contro i finestrini: l'esito è stato che il vetro, invece di resistere all’impatto, si è frantumato. Dopo il siparietto, Musk ha fatto ripetere il test, con lo stesso esito. "C’è ancora spazio per fare miglioramenti", ha detto tra l'imbarazzato ed il divertito.