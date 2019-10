Tesla, la versione 10.0 del software introduce il Karaoke

Tesla ha reso disponibile la versione 10.0 del software di gestione delle sue vetture Model 3, Model S e Model X. Le principali novità riguardano l’introduzione del sistema di chaffeur automatico ‘Smart summon’, del Karaoke e dell’audio in modalità cinema. Inoltre, nel sistema di comunicazione di bordo sono state implementate le funzionalità ‘mi sento fortunato’ e ‘mi sento affamato’, in grado di offrire suggerimenti sui ristoranti e le attrazioni disponibili nelle aree che si stanno attraversando in auto. Questa novità potrebbe rivelarsi utile durante i viaggi più lunghi, soprattutto quando si attraversano delle zone con cui si ha poca familiarità.

Tesla porta il Karaoke nelle sue automobili

Per rendere meno noiosi gli spostamenti in auto, Tesla ha introdotto con la release 10.10 ‘Caraoke’, il Karaoke da viaggio che permette al guidatore e ai passeggeri di divertirsi cantando le proprie canzoni preferite. Un’altra novità a tema musicale è l’arrivo di Spotify sulle automobili elettriche della compagnia di Elon Musk. L’app mette a disposizione dei viaggiatori il suo vasto catalogo e offre anche la possibilità di realizzare delle compilation. Il divertimento prosegue anche quando la vettura è ferma, grazie a Cuphead, il coloratissimo videogioco shoot ‘em up sviluppato da Studio MDHR, e al Tesla Theater, che consente di vedere film, programmi tv e video con una qualità del suono ad alta fedeltà, in grado di offrire un’esperienza immersiva agli spettatori.

La funzione ‘Smart summon’

Utilizzando la nuova funzione ‘Smart summon’ è possibile richiamare la Tesla Model 3/S/X con il proprio smartphone entro un raggio di 65 metri. La vettura può quindi lasciare il parcheggio e raggiungere il guidatore in piena autonomia, a patto che quest’ultimo si trovi a una distanza tale da poterne vedere personalmente lo spostamento. Per ragioni di sicurezza, durante il tragitto il veicolo si muove a una velocità massima di 8 km/h.