IAB Forum 2019 Milano, le principali novità dal mondo digitale

La 17esima edizione dello IAB Forum 2019, tenuto a Milano il 20 e il 21 novembre, ha rappresentato ancora una volta un’ottima occasione per discutere i principali trend e novità del panorama digitale. La manifestazione del 2019 ha scelto come slogan ‘Shaping the Revolution’, ovvero ‘dare forma alla rivoluzione’, per sottolineare l’esigenza di guidare il processo di innovazione digitale che appare in “costante accelerazione”. Attraverso convegni, workshop, esposizioni di oltre 60 aziende e la partecipazione di alcuni ospiti di eccezione, lo IAB Forum 2019 si è focalizzato “sull’impegno e sulla maggiore consapevolezza dell’avanzamento tecnologico e del potere del web”.

La pubblicità digitale cresce ma è in ritardo

Grazie all’intervento di Federico Capeci, Ceo Italy, Greece & Israel di Kantar - Insights Division i partecipanti allo IAB Forum 2019 hanno ottenuto un quadro generale del mercato pubblicitario digitale. Come spiega Engage, a livello internazionale l’Italia si posiziona insieme alla Spagna all’ultimo posto in questo settore, nonostante la crescita del 9% rispetto al 2018 e investimenti oltre i 3 miliardi di euro. Al contrario, Francia, Uk e Germania investono sempre di più in questo mercato. In generale, in Italia la pubblicità appare ancora fortemente legata alla televisione e secondo Capeci l’unica strada per uno sviluppo del settore pubblicitario digitale “è la crescita del mercato nel suo complesso”, rispondendo alle esigenze della domanda o creandone di nuove.

Video e audio protagonisti del mercato pubblicitario

I dati presentati allo IAB Forum 2019 di Milano hanno sottolineato ancora una volta la crescita del video, format principale nel mercato pubblicitario. Non è da sottovalutare però l’avanzata del digital audio, che come sottolineato dal Direttore Osservatorio Internet e Media del Politecnico di Milano Andrea Lamperti potrebbe essere favorito dalla crescente diffusione degli smart speaker. Secondo IAB Europe i 471 milioni di euro raccolti dal digital audio advertising in Europa dovrebbero triplicare entro il 2023.

IAB Forum 2019, gli ospiti di eccezione

Il programma dello IAB Forum 2019 ha previsto anche interventi di alcuni illustri ospiti, accolti dal direttore creativo dell’evento Massimo Coppola e la giornalista Mia Ceran, conduttrice della due giorni di manifestazione. Tra gli speaker più importanti compaiono lo scrittore Alessandro Baricco, l’attore e presentatore Luca Bizzarri, il vicepresidente esecutivo del Brand & Costumer Engagement di Gucci Robert Triefus e Adam Harris, Director of Custom Solutions per Twitch.