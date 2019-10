Google, nuove funzioni a tema Halloween sui dispositivi Nest e Home

Halloween 2019, la notte più spaventosa e spettrale dell’anno, è ormai alle porte, e come spesso succede in queste occasioni, Google ha lanciato delle nuove funzioni a tema disponibili sui dispositivi della gamma Google Home e Nest.

Ad annunciare le novità è la stessa azienda in un post pubblicato sul proprio blog ufficiale,

Le nuove funzioni arrivano dopo un altro omaggio ad Halloween diffuso da Big G a inizio del mese. Dana Fried, del team di Google Chrome, ha postato su Twitter il cimitero dei ‘non-successi’ dell’azienda, dove ‘riposano in pace’ Google Plus, Picasa, Google Reader, Google Buzz e altre piattaforme un tempo incluse nei servizi offerti dal colosso di Mountain View.

Le nuove funzioni a tema Halloween

Le funzioni a tema saranno disponibili fino al primo novembre e includono varie spaventose novità perfette per entrare in piena atmosfera di Halloween. Su Nest Hello, il campanello smart di Big G, sono disponibili varie suonerie spettrali, perfette per spaventare gli ospiti inattesi o per fare scherzi agli amici. La novità è riservata solo agli utenti statunitensi. “Gli utenti hanno la possibilità di trasformare il campanello in una strega ridacchiante, un fantasma, un vampiro o un mostro spaventoso per rendere la porta d'ingresso una destinazione di quartiere nella notte di Halloween”, spiegano gli sviluppatori.

Nuovi comandi a tema

Inoltre, sugli altoparlanti smart di ultima generazione, quali Google Home Mini, Nest Mini e Nest Hub, sono stati aggiunti diversi comandi vocali a tema. Al solo comando “Ehi Google, diventa spettrale”, l’assistente vocale riproduce una lunga playlist con suoni e musiche spettrali.

Gli utenti in cerca di consigli e ispirazioni per prepararsi al meglio alla festività possono chiedere direttamente a Google Assistant, tramite due nuovi comandi che mettono a disposizione una serie di tutorial tra i più popolari in rete: “Ehi Google, mostrami i video dei costumi di Halloween fai-da-te” o "mostrami i video di trucco di Halloween su YouTube”.