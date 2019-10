Ad Halloween con Airbnb nottata in compagnia del fantasma Barbara

Per la prima volta, in esclusiva per Airbnb, si potrà passare la notte di Halloween in una delle due camere allestite nella torre del Castello dei Marchesi Dal Pozzo d'Annone, storica dimora, con vista sul Lago Maggiore, immersa nel verde delle alture sopra Arona, in provincia di Novara. Il 31 ottobre sarà a disposizione anche la camera Vittoria Teresa. I quattro ospiti saranno "in compagnia" di Barbara, il fantasma che, secondo la leggenda, si aggira da secoli tra i corridoi della casa. Al loro arrivo, saranno accolti dai Dal Pozzo per un tour privato del Castello. Dopo la cena offerta dai marchesi potranno partecipare alla festa in maschera a tema Halloween insieme con altri invitati, prima di rimanere soli nella torre con Barbara. Sarà possibile prenotare la camera Antonietta e la camera Vittoria Teresa per la notte di Halloween al costo di 50 euro su Airbnb dalle 12 di venerdì 18 ottobre. In futuro, le due stanze saranno nuovamente prenotabili su Airbnb a partire da aprile 2020.

Il fantasma Barbara

"Da ben 600 anni siamo quotidianamente in compagnia di Barbara, il nostro fantasma gentile'', spiega Cassiano Dal Pozzo, raccontando la struggente storia della bella, ma sfortunata marchesina Visconti. ''Si era innamorata di un affascinante soldato, il capitano Matteo De Grandis - prosegue la moglie Nicki - mandato in forze a Francesco Sforza nella battaglia di Ghemme. Un amore subito ricambiato, tanto che i due progettarono una fuga insieme. Ma Barbara era promessa a un altro. Così il padre Alberto la rinchiuse nella torre, dove lei morì di disperazione e mal d'amore". Da quel momento, di tanto in tanto, qualcuno dice di vedere un'ombra dietro i vetri della sua torre mentre scruta il lago in lontananza. ''Per questo motivo - afferma la figlia Guendalina - con i miei genitori e Airbnb per la prima volta abbiamo deciso di aprire la torre del castello per la notte di Halloween, il 31 ottobre. Quattro fortunati, o sfortunati se avete paura dei fantasmi, potranno dormire nelle due camere a disposizione. Barbara? Ormai è la mia coinquilina. È una presenza costante al Castello Dal Pozzo. Si fa sentire soltanto quando vuole lei, ma non c'è da preoccuparsi, perché veglia sugli innamorati. A lei è stato spezzato il cuore, quindi ora cerca di assicurarsi che tutti quelli che passano di qui abbiano una felice vita amorosa''.

Il castello

''Il castello nel suo genere è un unicum - racconta Cassiano Dal Pozzo - si viene assaliti dalla Storia e dalle rimembranze. Il castello venne costruito intorno all'anno Mille dai Visconti, i futuri duchi di Milano, sulle rovine della quinta Legio romana e restò Visconti fino al 1830. Non è mai stato comprato né venduto, ma è arrivato ai Dal Pozzo per eredità, attraverso la nostra trisnonna''. Tra i grandi saloni del castello ci sono anche la stanza delle armature e la biblioteca, custode di scritti secolari. Girando per il castello gli appassionati d'arte possono ammirare gli stencil originali di Pugin che corrono dall'ingresso in ogni salone. Tra le bellezze c'è anche la testa di Sant'Ambrogio collocata all'esterno, la quale fino al bombardamento spagnolo del 1600 era sul castello sforzesco di Milano. Nel castello, inoltre, si può vedere ''lo stile neogotico che praticamente non esiste in Italia'', sottolinea Dal Pozzo.