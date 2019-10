Uber Copter, il primo servizio di taxi-elicottero lanciato da Uber a New York durante l’estate, che offre un rapido ma costoso viaggio verso l’aeroporto, è ora disponibile per tutti gli utenti della piattaforma.

Il servizio trasporta in volo i passeggeri da lower Manhattan all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy in soli otto minuti.

Inizialmente era riservato agli utenti Platinum e Diamond di Uber, ovvero ai passeggeri che avevano accumulato più di 2.500 punti; ora chiunque necessiti di un passaggio veloce all’aeroporto può prenotare il volo direttamente dal proprio smartphone.

Quanto costa il volo e come si prenota?

Ogni singolo tragitto, come riporta Reuters, prevede una spesa compresa tra i 200 e i 250 dollari. Per ora la prenotazione può essere effettuata solamente dai dispositivi con sistema operativo iOS. Tuttavia, come promesso dalla stessa Uber, il servizio sarà a breve disponibile anche su Android.

Per prenotare ‘la corsa’ basta connettersi all’applicazione dedicata e inserire l’orario in cui si desidera partire e il tragitto desiderato, proprio come richiesto per prenotare un servizio con auto. Uber indicherà automaticamente tra le opzioni disponibili anche corse di Uber Copter.

Altri dettagli sul volo

Ogni passeggero può portare a bordo del taxi-elicottero un piccolo bagaglio.

Nel prezzo del biglietto, in linea con lo concorrenza, è incluso anche il trasporto su auto per le tratte del viaggio in cui è previsto.

Inoltre, prima della partenza, proprio come avviene abitualmente sugli aerei, viene riprodotto un video sulla sicurezza del volo.

Il servizio Uber Copter è gestito da HeliFlite Shares una compagnia di elicotteri charter del New Jersey.

Come riporta Reuters, una portavoce di Uber ha svelato che per ora l’opzione Copter è visibile sono agli utenti che si trovano nell’area di lower Manhattan.

"Uber Copter non comparirà come opzione nell'app se non si è in possesso del geofence perché non fornirebbe risparmi di tempo", ha aggiunto la portavoce.

Uber si augura che il suo progetto New York Copter spianerà la strada a Uber Air, un servizio di taxi di aerei elettrici di "decollo e atterraggio".