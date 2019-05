Uber debutta in Borsa. L’azienda statunitense di trasporti sbarca a Wall Street con una quota di 42 dollari per azione, leggermente sotto il prezzo della initial public offering (ipo, il prezzo di collocamento), che era stato fissato a 45 dollari. Nei suoi primi minuti di contrattazioni al New York Stock Exchange il titolo di Uber perde quindi oltre il 6%, in una delle giornate più difficili per Wall Street che affonda in seguito all'escalation sui dazi. Sono comunque numeri molto importanti: la quotazione di Uber è la decima più grande in assoluto nella storia Usa.

Il difficile debutto nel giorno dei dazi

La corsa di Uber verso Wall Street si chiude con una quotazione in una giornata non ideale, quella dell'entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non perfetta per l'app per le auto con conducente, visto che le tensioni commerciali hanno pesato sulle sue rivali già quotate, in particolare Lyft.

Data ultima modifica 10 maggio 2019 ore 18:17