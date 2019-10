Assassin’s Creed Symphony arriva in Italia per un’unica data il 6 ottobre

Cosa hanno in comune la musica sinfonica e i videogiochi? La risposta è: Assassin’s Creed. Arriva in Italia per un’unica data al Teatro degli Arcimboldi di Milano Assassin's Creed Symphony, il tour sinfonico mondiale che celebra i 12 anni del celeberrimo videogame. La data da segnare sul calendario è quella del 6 ottobre. Gli appassionati della saga, ma anche gli amanti della buona musica o semplicemente i curiosi potranno assistere al concerto che ha già riscosso un incredibile successo alle prime di Parigi e San Francisco.

Un'orchestra di 80 elementi e filmati spettacolari

Ad alimentare lo show un’orchestra sinfonica di 80 elementi sulle cui note verranno proiettati filmati mozzafiato su uno schermo gigante. Grande spazio ovviamente avranno gli effetti speciali in 3D per uno show che si annuncia davvero 3.0 in cui, come dicevamo, verranno ripercorsi gli oltre 10 anni della serie. Si andrà dalle atmosfere di Gerusalemme a quelle dell’Egitto tolemaico per concludersi nell’Antica Grecia, dove è ambientato l’ultimo capitolo della saga che vede protagonisti Alexios e Kassandra. Un viaggio che vuole essere prima di tutto un’esplorazione sensoriale e musicale, con gli stessi effetti speciali di un kolossal cinematografico.

Molte le scene del gioco ambientate in Italia

Con molte scene ambientate a Roma, Firenze e Venezia all’epoca del Rinascimento (quelle delle imprese del nobile fiorentino Ezio Auditore, uno dei protagonisti della serie più amati dal pubblico) insomma prenderà vita la ricca storia musicale del famoso gioco e forse si accenderà l’interesse dei fan più giovani anche per questo tipo di espressione artistica.