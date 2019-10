Mario & Luigi, gli sviluppatori dichiarano la bancarotta

È un giorno triste per gli appassionati dei giochi di ruolo giapponesi: come riportato da Yahoo! Japan, AlphaDream, la software house che ha creato la serie Mario & Luigi, ha presentato istanza di fallimento presso il tribunale distrettuale di Tokyo in data primo ottobre 2019. Fondato nel 1991 (ma attivo nello sviluppo di videogiochi solo dal 2001), il team di si è distinto nel corso degli anni per titoli apprezzati da pubblico e critica come ‘Koto Battle Tengai no Moribito’, ‘Tomato Adventure’ e ‘Hamtaro: Rainbow Rescue’.

La serie Mario & Luigi

I giochi più noti realizzati da AlphaDream sono però quelli della saga Mario & Luigi: capitoli come ‘Superstar Saga’, ‘Fratelli nel Tempo’ e ‘Bowser’s Inside Story’ hanno conquistato il cuore dei giocatori grazie a un mix sapientemente dosato di umorismo, personaggi memorabili e combattimenti a turni sempre freschi e divertenti. L’ultimo episodio della serie, ‘Mario & Luigi: Viaggio al Centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior’ è uscito per 3DS nel 2019. Al momento non è chiaro quale sarà il futuro della saga.

Il fallimento di AlphaDream

Dopo aver registrato dei profitti elevati nel 2014 (pari a 300 milioni di yen), per AlphaDream è iniziato un periodo negativo che l’ha portata ad accumulare un debito di 465 milioni di yen e, infine, a presentare istanza di fallimento.

Il successo di Mario Kart Tour

Oltre a essere protagonista, assieme al fratello Luigi, dei giochi di ruolo creati da AlphaDream, Mario ha dimostrato nel corso degli anni di essere anche un pilota di kart provetto (oltre a un asso in molti altri sport) e di recente è tornato in pista in ‘Mario Kart Tour’, un nuovo gioco per iOS e Android disponibile dal 25 settembre. L’applicazione, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, è stata accolta con entusiasmo dai giocatori e ha tagliato il traguardo dei 20 milioni di download a sole 24 ore di distanza dal lancio.