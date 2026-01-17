Redmi Note 15 Pro+ 5G, batteria top e camera da 200 MP

Introduzione
Il Redmi Note 15 Pro+ 5G è uno smartphone di fascia medio-alta che punta su durabilità, autonomia elevata e qualità fotografica. Fa parte della nuova serie Redmi Note 15, progettata secondo il concetto di Titan Durability, che introduce una struttura più resistente a urti, polvere e acqua. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Autonomia e batteria
Batteria al silicio‑carbonio da 6500 mAh
Fino a 2 giorni di utilizzo
Ricarica rapida 45W
Prestazioni stabili anche a basse temperature
Fotocamera
Sensore principale da 200 MP
Ottimizzato per scatti dettagliati e video fino al 4K
Display
Schermo AMOLED FHD+ da 6,77"
Protezione Gorilla Glass Victus 2
Prestazioni
Chipset MediaTek Helio G200-Ultra (per la versione 4G) o Dimensity 7400 Ultra (per la versione 5G, secondo alcune schede tecniche)
HyperOS basato su Android 15
Resistenza
Struttura rinforzata, progettata per superare test di caduta e flessione
Parte della filosofia Titan Durability introdotta da Xiaomi
Processore potente
Con Redmi Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi punta a ridefinire gli standard della fascia medio-alta degl smartphone. Il Note 15 Pro+ integra il processore Snapdragon 7s Gen 4 e il sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, una soluzione innovativa che garantisce stabilità anche sotto stress.
La ricarica non è un problema
Il Redmi Note 15 Pro introduce una maxi‑batteria da 6.500 mAh basata su tecnologia silicio‑carbonio, che aumenta la densità energetica e migliora la durata nel tempo. Questa soluzione consente un’autonomia fino a 2 giorni di utilizzo. La batteria mantiene prestazioni elevate anche a basse temperature (fino a –20 °C) e supporta la ricarica rapida a 45W, pensata per garantire tempi di ricarica contenuti senza stressare le celle. Nei modelli 5G, la variante da 6.580 mAh offre anche una ricarica inversa migliorata fino a 22,5W.
Le foto
Il cuore del dispositivo è il nuovo sensore da 200MP, supportato da un motore AI dedicato e funzioni avanzate come zoom in-sensor fino a 4x e registrazione video in 4K. L’obiettivo? Foto e video con dettagli e colori realistici, pronti per la condivisione immediata. Foto nitide in spazi aperti e luminosi, soddisfacente il ritratto, lo zoom un po' meno.
Display e resistenza top
La Redmi Titan Durability è il nuovo standard di robustezza introdotto da Xiaomi per la serie Redmi Note 15. I modelli Pro e Pro+ offrono una struttura rinforzata con telaio centrale potenziato, design ammortizzante multistrato e Gorilla Glass Victus 2, arrivando a sopportare cadute fino a 2,5 metri secondo i test SGS.
La protezione da acqua e polvere è tra le migliori della categoria: i modelli Pro+ e Pro raggiungono certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, resistendo anche a immersioni fino a 2 metri per 24 ore. Tutta la serie include inoltre la funzione Wet Touch 2.0, che permette l’uso del display anche con le mani bagnate. Il display AMOLED da 6,83 pollici offre risoluzione 1.5K, luminosità di 3.200 nit e supporto HDR10+ e Dolby Vision, mentre l’audio è potenziato con Dolby Atmos e un volume maggiorato del 400%.
Software e design
Sul piano software, spiccano le funzioni AI di Xiaomi HyperAI e l’integrazione con Google Gemini, per scrittura, traduzione e ricerca intelligente. Il tutto racchiuso in un design elegante, disponibile in tre colori: Mocha Brown, Glacier Blue e Black. Il prezzo a partire da 479,9 € per la versione del Note 15 Pro+ 5G.
Pro e Contro
Pro
- Batteria
- Display
- Foto e video
- Resistenza
Contro
- Zoom ottico
- Peso