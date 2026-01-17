Redmi Note 15 Pro+ 5G, batteria top e camera da 200 MP

La Redmi Titan Durability è il nuovo standard di robustezza introdotto da Xiaomi per la serie Redmi Note 15. I modelli Pro e Pro+ offrono una struttura rinforzata con telaio centrale potenziato, design ammortizzante multistrato e Gorilla Glass Victus 2, arrivando a sopportare cadute fino a 2,5 metri secondo i test SGS.

La protezione da acqua e polvere è tra le migliori della categoria: i modelli Pro+ e Pro raggiungono certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, resistendo anche a immersioni fino a 2 metri per 24 ore. Tutta la serie include inoltre la funzione Wet Touch 2.0, che permette l’uso del display anche con le mani bagnate. Il display AMOLED da 6,83 pollici offre risoluzione 1.5K, luminosità di 3.200 nit e supporto HDR10+ e Dolby Vision, mentre l’audio è potenziato con Dolby Atmos e un volume maggiorato del 400%.

Redmi Note 15 Pro+ 5G