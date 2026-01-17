Insta360 Link 2 Pro, una telecamera al posto della webcam

Offerte Sky
Introduzione

Una telecamera professionale al posto della webcam per riunioni e videochiamate super-nitide e registrazioni audio-video di livello professionale. Il tutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Abbiamo provato la nuova webcam per Pc e Mac di Insta360, una delle più avanzate e complete sul mercato

Quello che devi sapere

Una telecamera professionale per il pc

Lo dichiariamo subito: la Link 2 Pro di Insta360 è una webcam che ci ha convinto e ci è piaciuta moltissimo. Si tratta di una delle webcam più avanzate del mercato che permette di sostituire la cam installata sul pc o sul Mac (oppure permette di aggiungere una webcam a quei pc che ancora non ce l’hanno). Una scelta premium, sicuramente per il prezzo ma soprattutto per le funzionalità: un’immagine eccellente, un tracking professionale così come i microfoni e le funzioni di intelligenza artificiale. Una telecamera, dunque, che si sostituisce alla webcam e che è in grado di migliorare drasticamente i nostri video e le nostre riunioni.

Le caratteristiche principali

Le caratteristiche principali di Link 2 Pro - che abbiamo provato per due settimane durante le nostre giornate lavorative - sono certamente una qualità d’immagine 4K da top di gamma, ottime prestazioni in situazioni di scarsa luminosità, dettagli nitidi, video vivaci ed elaborazione dell’immagine avanzata, a cui si aggiunge un doppio microfono che grazie all’audio direzionale è in grado di captare la voce in modo chiaro riducendo i rumori di fondo. Durante la nostra prova, svolta in ambito lavorativo, ossiamo confermare che la Link 2 Pro è tra le webcam più nitide e “cinematografiche” del mercato, con prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsissima illuminazione.

Le caratteristiche tecniche

Sulla Link 2 Pro troviamo un sensore da 1/1,3” in grado di catturare video fino alla qualità 4K 30 fps. Molto buona la messa a fuoco, automatica, precisa e veloce. Il doppio ISO nativo con HDR è in grado di preservare l’intensità delle luci alte e la profondità delle ombre: in questo modo le riunioni, ma anche le riprese, offrono risultati dai colori bilanciati e soprattutto molto realistici. A bordo uno zoom digitale fino a 4x, una capacità di bilanciamento del bianco da 2.000 fino a 10.000 K, il tutto bilanciato da un gimbal a due assi.

Il tracciamento

Sono tantissimi gli effetti che possiamo dare alla nostra immagine utilizzando il software Insta360 Link Controller. Partiamo innanzitutto dal tracciamento, che funziona molto bene anche grazie all’intelligenza artificiale. È possibile anche limitare il tracciamento a zone definite, ad esempio per salvaguardare la privacy del nostro vicino di scrivania: una volta attivato il blocco la telecamera ci seguirà fino a un certo punto, dopodiché si fermerà per rispettare la privacy. Molto buona a nostro avviso la fluidità di movimento del gimbal. Interessante anche la possibilità di includere più persone (in maniera tra l’altro automatica) nell’inquadratura, utile quando si fanno riunioni di gruppo “improvvisate” e non in sale meeting attrezzate: quando la Link 2 Pro si accorge che ci sono più persone regola automaticamente inquadratura, profondità di campo e messa a fuoco. Nella nostra prova possiamo confermare che gimbal segue il soggetto in modo fluido e credibile, non troppo veloce e senza movimenti bruschi, ottimo anche per chi registra lezioni o video di livello professionale.

Gli effetti

Tantissimi, dicevamo, gli effetti che è possibile applicare alla nostra immagine, dagli sfondi virtuali alla sfocatura. Utilissimo poter salvare le personalizzazioni alla propria immagine in un preset di inquadratura ed effetti: uno adatto ad esempio alla scrivania dell’ufficio, un altro a quella di casa. Possibile anche migliorare i toni della pelle o applicare un po’ di trucco, per rendere migliore la propria immagine trasmessa. Da notare che questi effetti vengono gestiti meglio da pc recenti e più potenti: con pc più datati (abbiamo fatto diverse prove) abbiamo notato che la batteria (del pc) tende a scaricarsi molto velocemente e abbiamo notato anche dei rallentamenti e dei peggioramenti della resa video. 

Le modalità

Oltre alla classica modalità webcam ci sono altre due modalità di ripresa a nostro avviso molto utili. La prima è la modalità Lavagna, che permette di inquadrare sia la persona che parla sia un’eventuale lavagna, in modo chiaro e non distorto. La modalità Scrivania, invece, sposta l’inquadratura verso il basso e permette, poggiando appunti, disegni o oggetti sulla tastiera del computer, di trasmetterli in maniera chiara e precisa ai propri interlocutori. Link 2 Pro è compatibile anche con il formato “social” verticale 9:16.

L’audio

Davvero buono l’audio grazie alla presenza di un doppio sistema microfonico direzionale e omnidirezionale e di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Sono quattro le modalità di cattura audio: quella Standard che migliora e mette in risalto tutte le voci eliminando i rumori di fondi, quella Ampia per riunioni con una o più persone, la Focus ideale per ambienti rumorosi come postazioni di lavoro o bar e quella Originale, che non riduce il rumore e preserva un audio il più possibile federe alla realtà.

Le altre caratteristiche

La Link 2 Pro può essere comandata anche attraverso i gesti della mano per cambiare modalità, abilitare il tracciamento dei soggetti, ingrandire o rimpicciolire l’immagine; a bordo è presente un pulsante a sfioro personalizzabile. Ancora, si può comandare a distanza dallo smartphone e funziona con Steam Deck: un’opzione certamente utile per gamer e creator. Infine, a livello di privacy è possibile spegnere la webcam spingendola con le mani verso il basso ma in ogni caso dopo 10 secondi di inattività la webcam smette di riprendere e abbassa l’inquadratura.

Link Controller e Insta360 Insight

Link Controller è l’applicazione gratuita di Insta360 che permette di gestire ogni aspetto della Link 2 Pro e anche di effettuare registrazioni audio o video. La funzionalità forse più interessante però si chiama Insta360 Insight, un assistente personale basato sull’intelligenza artificiale che permette di trascrivere le riunioni con precisione, generare riepiloghi o verbali, inserire marcatori per contrassegnare i momenti più importanti. Inclusi con la webcam ci sono 300 minuti di elaborazione, è poi possibile acquistare il piano Pro (costa 21 euro al mese) che permette di sbloccare 1.200 minuti di trascrizione, modelli di riepilogo personalizzati e chat IA.

Verdetto, disponibilità e prezzi

La Link 2 Pro dunque è una webcam che abbiamo apprezzato moltissimo e che ci ha certamente convinto, durante la nostra prova a parte qualche rallentamento su un pc un po’ datato non abbiamo riscontrato lati negativi. Una webcam che consigliamo certamente ai professionisti che partecipano a molte call, a tutti coloro che registrano video con la presenza di documenti o lavagne, ai content creator e agli streamer, grazie a una qualità d’immagine davvero con pochi competitor.

Siamo ai prezzi che non sono bassi per una webcam, anche se le funzionalità sono davvero tante: il pacchetto Standard, a 299 euro, include oltre alla telecamera il supporto magnetico, quattro marker di riconoscimento, il lungo cavo USB-C e l’adattatore da USB-A a USB-C; il pack Essenziale include anche un astuccio portatile e un mini treppiede: costa 329 euro.

Pro e Contro

PRO:

  • Qualità dell’immagine ottima
  • Funzionalità intelligenti, tracciamento con I.A.
  • Audio professionale

CONTRO:

  • Sui pc un po’ datati le funzionalità intelligenti tendono a far deteriorare la qualità del video

