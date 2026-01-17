Insta360 Link 2 Pro, una telecamera al posto della webcam

La Link 2 Pro dunque è una webcam che abbiamo apprezzato moltissimo e che ci ha certamente convinto, durante la nostra prova a parte qualche rallentamento su un pc un po’ datato non abbiamo riscontrato lati negativi. Una webcam che consigliamo certamente ai professionisti che partecipano a molte call, a tutti coloro che registrano video con la presenza di documenti o lavagne, ai content creator e agli streamer, grazie a una qualità d’immagine davvero con pochi competitor.



Siamo ai prezzi che non sono bassi per una webcam, anche se le funzionalità sono davvero tante: il pacchetto Standard, a 299 euro, include oltre alla telecamera il supporto magnetico, quattro marker di riconoscimento, il lungo cavo USB-C e l’adattatore da USB-A a USB-C; il pack Essenziale include anche un astuccio portatile e un mini treppiede: costa 329 euro.