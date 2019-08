Symfonisk, disponibili in Italia lo smart speaker e la lampada di Ikea

Dopo la presentazione al Fuorisalone di Milano, svoltosi lo scorso aprile, l’altoparlante Wi-Fi Ikea Symfonisk e la lampada da tavolo con speaker integrato sono ora disponibili in Italia. Entrambi i dispositivi sono stati realizzati in collaborazione con Sonos, azienda statunitense specializzata nella produzione di diffusori Hi-Fi e sistemi audio. La lampada da tavolo è stata pensata dalle due società per offrire agli utenti la possibilità di arredare la propria casa con “luci e suoni” ed è caratterizzata da un design sobrio adatto alle moderne abitazioni. Anche lo speaker Wi-Fi è in linea con lo stile minimalista di Ikea ed è dunque possibile utilizzarlo in ambienti piuttosto differenti. Alcuni mesi fa il design dell’altoparlante è stato premiato con un Red Dot Design Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore. La lampada è disponibile a 179 euro, mentre lo smart speaker costa 99 euro.

I possibili utilizzi dei device Symfonisk

Sul proprio blog, Sonos spiega che la collaborazione con Ikea ha permesso di dare vita a una gamma di speaker del tutto simili a complementi d’arredo per la casa. “Se posizionata sul comodino, la lampada è perfetta sia per leggere prima di dormire che per addormentarsi ascoltando una playlist di suoni ambientali”, spiegano gli esperti di Sonos. “Analogamente, esistono sette modi diversi per incorporare la mensola-speaker Wi-Fi nell’arredamento di casa, per esempio nascondendola in una libreria o montandola a parete. Inoltre, come tutti gli altri prodotti Sonos, gli speaker Wi-Fi SYMFONISK sono pensati per integrarsi perfettamente nel Sonos System”.

L’app Trådfri

Grazie a un apposito telecomando e all’applicazione Trådfri, a partire da questo autunno aumenteranno le possibilità di interazione con i dispositivi creati da Sonos e Ikea. L’app permetterà di controllare tutti i device connessi della multinazionale svedese utilizzando uno smartphone o un tablet. Il telecomando, invece, consentirà di riprodurre la musica o metterla in pausa, di cambiare brano e di regolare il volume. Sia la lampada Symfonisk che lo smart speaker sono disponibili in due colori: nero e bianco.