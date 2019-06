Aumenti tariffe telefoniche a giugno: ecco i rincari di Tim, Vodafone e Wind 3

Oltre alle temperature, nel corso dei mesi estivi aumenteranno anche le tariffe telefoniche. Tramite sms e comunicazioni ufficiali sui propri siti, Tim, Vodafone e Wind 3 hanno iniziato ad avvisare gli utenti dei rincari con un preavviso di almeno 30 giorno, come previsto dalla legge. Tramite un comunicato stampa, il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto urgente all’Agcom e all’Antitrust, “affinché accerti l’operato dei gestori e verifichi l’operazione dei rincari sulla telefonia fissa e mobile”. L’associazione, nata nel 1986 per tutelare i diritti dei consumatori, spiega che le offerte maggiormente colpite dai rincari solo le più economiche.

I rincari di Tim

Tra il 13 giugno e il 12 luglio le tariffe di Tim aumenteranno di 1,99 euro al mese: in base al contratto stipulato, gli utenti potranno scegliere se ricevere 20 GB al mese gratis per 1 anno o minuti illimitati gratis in cambio del rincaro. A partire dal primo luglio, il costo dell’abbonamento della linea fissa per le offerte Voce Senza Limiti e Tutto Voce incrementerà di 1,90 euro.

L’aumento delle tariffe di Vodafone

Dal 27 luglio 2019, Vodafone introdurrà la possibilità di continuare a usare la propria sim per chiamare i numeri fissi e mobili nazionali e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea anche dopo l’esaurimento del credito, al costo di 0,99 euro al giorno e per un massimo di 48 ore consecutive. Non sono previsti costi ulteriori per i detentori di un’offerta Junior, o un’offerta agevola o per chi ha attivato l’addebito su carta di credito, conto corrente o direttamente nella fattura della rete fissa. Dal primo rinnovo successivo al 27 luglio alcune offerte Vodafone aumenteranno di 1 € e 98 centesimi. Tra il 10 giugno e il 27 luglio 2019 i clienti interessati potranno richiedere 20 giga gratis al mese per un anno chiamando il 42590. Per alcuni utenti, che Vodafone ha già avvisato tramite sms, la modifica partirà dal primo rinnovo successivo al 15 luglio 2019. Per quanto riguarda la telefonia fissa, il costo di alcune offerte aumenterà d 2,99 € al mese dal 7 luglio e dal 23 luglio 2019

I rincari di Wind 3

Dal 16 giugno 2019 alcune offerte di Wind 3 hanno subito dei rincari fino a 3 euro al mese. In particolare, i piani tariffari Wind Smart aumenteranno fino a 2 euro al mese e i clienti avranno a disposizione 50 giga in più al mese o telefonate illimitate (da attivare inviando un sms col testo “OKGIGA” al 40100). Previsto un incremento di due euro al mese per le offerte dati Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB e Super Internet 20GB.