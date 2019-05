Apple pronta alla Worldwide Developer Conference: le novità in arrivo

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la Worldwide Developer Conference 2019 di Apple, che si aprirà il 3 giugno a San José e vedrà l’azienda presentare alcune grandi novità, tra cui l’aggiornamento del sistema operativo mobile iOS 13. Come riportato da alcuni dei maggiori portali di tecnologia, Cupertino ha inoltrato gli inviti ufficiali alla stampa per il keynote di apertura della WWDC: secondo 9o5Mac, Apple dedicherà l’evento alle innovazioni riguardanti i software, ma c’è attesa anche per qualche eventuale anticipazione sul lato hardware.

Apple WWDC inaugurata nel 1987

Dopo Google e Microsoft, toccherà ora a Apple presentare le principali novità che caratterizzeranno i prossimi mesi. La WWDC, che quest’anno durerà dal 3 al 7 giugno, è stata inaugurata nel 1987 e ora, per il terzo anno di fila, si svolgerà a San José. Durante l’evento di apertura, Tim Cook e altri dirigenti di Cupertino saliranno sul palco del McEnery Convention Center per una presentazione iniziale, dando ufficialmente via a un ricco programma fatto da laboratori, sessioni tecniche e di design e interventi di ospiti speciali. L’invito inoltrato alla stampa da Apple contiene cinque popolari animoji, ovvero l’unicorno, il robot, la scimmia, l’alieno e il teschio: ognuna di esse è circondata da vari simboli, che dovrebbero suggerire alcuni degli argomenti toccati durante il keynote iniziale.

WWDC 2019: iOS 13 e i nuovi Mac Pro più potenti

Come anticipato, gli aggiornamenti software dovrebbero essere i veri protagonisti della WWDC 2019, con più dettagli riguardanti le novità portate in dote dai sistemi operativi iOS 13, macOS 10.5, tvOS 13 e watchOS 6. Nel caso della nuova versione di iOS, gli utenti dovrebbero poter godere tra le altre cose di un’app Salute migliorata, della Dark Mode e potranno utilizzare l’iPad come uno schermo aggiuntivo del proprio computer. Inoltre, Apple dovrebbe svelare di più sul proprio progetto Marzipan, che permetterà di sfruttare le app di iOS anche sui pc di Cupertino. Sul lato hardware, è probabile che l’azienda si focalizzi su tutti i miglioramenti offerti dai nuovi Mac Pro con Cpu 8-core, che Apple ha scelto di presentare proprio a pochi giorni dalla Worldwide Developer Conference.