Elettrica, di serie, Audi. E' e-tron, la prima vettura a zero emissioni della casa tedesca, capostipite di una gamma che entro il 2025 sarà composta da 12 vetture per la mobilità del futuro.

Audi e-tron è un SUV da 408 CV a trazione integrale elettrica, che passa da 0 a 100 in 5,7 secondi. Sulle strade di Madonna di Campiglio e del passo del Tonale ha espresso tutta la sua morbidezza in accelerazione e in frenata, diversamente da molte elettriche che fanno sentire lo "scossone" quando affondiamo sul pedale. Come molte sue simili è estremamente silenziosa, ma ancor più di altre: non si percepiscono infatti neanche fruscii e scricchiolii, più facili da sentire con l'assenza dei rumori meccanici del motore. Per i suoi quasi 2500 kg totali di peso è sufficientemente maneggevole e ottima in frenata. Una frenata elettroidraulica che utilizza i due sistemi in maniera intelligente a seconda delle esigenze. Inoltre proprio dal sistema di frenata rigenerativo (insieme all'energia recuperata in fase di rilascio dell'accelerazione) recupera fino al 30% di energia elettrica durante la marcia.

La batteria

E' collocata sul fondo del veicolo, tra i due assi anteriore e posteriore e pesa be 700 kg. Secondo Audi garantisce un'autonomia di 417 km nel ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, procedura di prova vincolante per tutti i produttori di automobili, finalizzata a determinarne i dati relativi a emissioni di scarico e consumo di carburante). E' ricaricabile anche nelle colonnine ad alta capacità da 150 kW, garantendo un ripristino dell'80% della batteria in mezz'ora.

Connessa e intelligente

Il livello della batteria come anche la climatizzazione dell'auto sono monitorabili dal proprio cellulare. Audi e-tron inoltre funziona da trip-planner: permette infatti di pianificare viaggi di media durata tenendo conto delle tappe per la ricarica, delle condizioni del traffico e del livello di energia della batteria, dando priorità alla ricarica veloce per ridurre al minimo la durata del viaggio.

Optional a noleggio

Novità importante è il cosiddetto "pay per use" per gli optional della vettura. E' possibile infatti acquistare un'auto senza particolari plus, che però (sia come software che come hardware) sono già presenti sull'auto, ma in una forma dormiente. Per sbloccarli basterà connettersi col proprio smartphone all'app Myaudi e comprarli secondo i tradizionali canali di carte di credito. Dai fari Matrix, all'assistenza alla guida, fino alla radio digitale. Vogliamo provarli? Possiamo farlo per un mese o per un anno e poi decidere se tenerli per sempre o meno.

Addio specchietti

E-tron saluta i tradizionali specchietti retrovisori. Al loro posto delle videocamere le cui immagini sono visibili attraverso dei pannelli touchscreen (solo quello dalla parte del guidatore) montati nella parte interna della portiera. Bisogna farci un po' l'occhio a dire il vero, perché le immagini che restituiscono sono perpendicolari rispetto all'oggetto della ripresa; inoltre lo schermo dalla parte del guidatore è collocato in una posizione non comodissima da raggiungere con lo sguardo. Costituiscono però certamente un'innovazione sia in termini di aerodinamica che di visibilità in condizioni difficili (notte o pioggia), garantendo un raggio più ampio di controllo

Energia gratis

Grazie all'offerta Ready for e-tron, frutto dell'accordo tra Audi ed Enel X, chi acquista la vettura elettrica ha un bonus gratuito di 3.300 kWh d'energia in due anni, equivalenti a una percorrenza media stimata di oltre 14mila km.