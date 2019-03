tecnologia

E-tron, la nuova elettrica di serie targata Audi. LE FOTO

E' un suv a trazione integrale con zero emissioni. Autonomia di 400 km con possibilità di ricarica alle colonnine a 150 kW per ripristinare l'80% della batteria in mezz'ora. Optional ordinabili in "pay per use". Già ordinabile, costa poco meno di 84mila euro