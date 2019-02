Nintendo, Creatures e Game Freak, le società dietro a The Pokémon Company, hanno registrato in Giappone il nuovo marchio ‘Alter Genesis’, scatenando così la fantasia di moltissimi appassionati di pokémon in tutto il mondo. Se da una parte diverse indiscrezioni suggeriscono che il trademark dovrebbe essere legato a un’espansione del gioco di carte collezionabili, c’è anche chi sostiene che, con il Pokémon Day fissato proprio per il 27 febbraio, ‘Alter Genesis’ possa riferirsi anche a eventuali nuovi titoli del popolare videogioco o addirittura annunciare l’attesissima ottava generazione di creature.

Il marchio Alter Genesis e Pokémon Direct

La fine di febbraio si rivela un momento particolarmente interessante per gli appassionati di pokémon, con una concentrazione di avvenimenti annunciati, anche all’ultimo, o misteriosi. Come si sapeva, il 27 febbraio si celebra il Pokémon Day 2019, con alcune novità per i giocatori di Pokémon Go. Per l’occasione, Nintendo ha anche fissato un Pokémon Direct della durata di circa 7 minuti per le 15, durante il quale verranno svelate “nuove informazioni”. Resta da capire il tema di questa diretta, che potrebbe spaziare dai dettagli sul nuovo capitolo della serie di videogiochi per Nintendo Switch fino all’ottava generazione di pokémon, attesissima da tutti i giocatori. Proprio in virtù di questa combinazione di eventi, cresce ulteriormente la curiosità per il marchio Alter Genesis, che le proprietarie di The Pokémon Company Nintendo, Creatures e Game Freak hanno registrato in Giappone. Il tempismo fa sognare gli appassionati, pronti a dare il benvenuto a una nuova serie di creature, ma c’è la concreta possibilità che la novità riguardi il Trading Card Game (TCG), il gioco di carte collezionabili dei pokémon.

Pokémon Day: le novità per Pokémon Go

In attesa di annunci ufficiali che solleveranno l’alone di mistero, i giocatori di Pokémon Go possono approfittare dalle novità portate dal Pokémon Day 2019: fino al 28 febbraio, infatti, si potranno incontrare allo stato selvatico Rattata e Pidgey in versione cromatica, oltre a speciali versioni di Pikachu e Eevee con tanto di corone di fiori. Come annunciato recentemente, inoltre, Niantic dovrebbe presto rilasciare la modalità Go Snapshot, che grazie a una migliore realtà aumentata permetterà di scattare foto con i pokémon in possesso da ogni angolazione.