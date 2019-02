Pokémon Go, dal 26 febbraio i giocatori potranno cambiare squadra

Una volta raggiunto il livello 5, i nuovi giocatori di Pokémon Go devono scegliere a quale squadra unirsi tra tre possibili opzioni: Team Coraggio, Team Saggezza o Team Istinto. All’interno del gioco ognuno dei gruppi è rappresentato da un diverso png (personaggio non giocante) e da un colore caratteristico. I giocatori appartenenti a uno stesso team possono collaborare per ottenere delle Premier Ball durante i Raid e detronizzare le palestre controllate dalle altre squadre. Tutto considerato, appartenere a un gruppo piuttosto che a un altro non influisce più di tanto sul gameplay, ma Niantic, la software house che ha sviluppato Pokémon Go, ha comunque deciso di dare a giocatori la possibilità di cambiare bandiera a partire dal 26 febbraio.

Come cambiare passare da un team all’altro

Per poter passare da un team all’altro, i giocatori dovranno acquistare uno speciale medaglione, la cui esistenza era stata individuata negli scorsi giorni da alcuni dataminer. Il prezioso oggetto costa ben 1000 Pokémonete e può essere utilizzato solamente una volta all’anno: prima di effettuare il passaggio da un gruppo all’altro è dunque essenziale esserne sicuri. Sul suo sito ufficiale, Niantic spiega che una volta effettuato l’acquisto gli utenti potranno trovare il medaglione all’interno del proprio inventario: una volta attivato, lo strumento consentirà di selezionare la nuova squadra alle quale unirsi in un’apposita schermata. Una volta cambiata fazione, i giocatori potranno recuperare i Pokémon lasciati a difesa delle palestre dell’ex team di appartenenza, ma non riceveranno alcuna Pokémoneta.

L’aggiornamento ‘Go Snapshot’

Recentemente Niantic ha annunciato l’arrivo di ‘Go Snapshot’, un nuovo aggiornamento basato sulla modalità AR+, che ha debuttato nel 2017. Presto i giocatori potranno utilizzare la realtà aumentata per scattare delle foto maggiormente realistiche dei Pokémon presenti nella propria squadra. Una volta scelto il proprio mostriciattolo tascabile preferito sarà possibile farlo mettere in posa e immortalarlo dall’angolazione che si preferisce.