HP, in arrivo due nuovi modelli di Chromebook 11 per le scuole

Pur non essendo i computer più performanti presenti sul mercato, i Chromebook di HP pensati per le scuole rappresentano un’utile risorsa per molti studenti, che possono utilizzarli per svolgere delle ricerche, studiare e restare in contatto tra loro. Si tratta di Pc leggeri, economici e dotati di una buona durata della batteria. Stando a quanto riportato dal sito specializzato Engadget, presto arriveranno sul mercato due nuovi modelli di Chromebook 11, più veloci dei loro predecessori.

Le caratteristiche di HP Chromebook x360 11 G2 EE

Tra i due dispositivi, il primo che potrà essere acquistato dalle scuole sarà l’HP Chromebook x360 11 G2 EE (Education Edition), il quale può essere considerato a tutti gli effetti una nuova versione del Chromebook x360 11 G1, uscito nel 2017. A livello estetico non sono presenti grandi differenze tra i due modelli. Entrambi sono dotati di un display touchscreen da 11,6 pollici e di uno chassis rivestito di gomma, in grado di resistere agli studenti più turbolenti. Il nuovo Chromebook si differenzia dal predecessore per la presenza di una fotocamera frontale da 5 megapixel (che non sostituisce la webcam), introdotta per dare a tutti gli alunni la possibilità di scattare delle fotografie. Un altro cambiamento riguarda l’introduzione di una coppia di nuovi processori Intel Celeron (nello specifico i chip N4000 e N4100). La memoria interna sarà di 32 o di 64 GB, a seconda della versione scelta.

Le caratteristiche di HP Chromebook 11 G7 EE

L’HP Chromebook 11 G7 EE rappresenta un’evoluzione del Chromebook 11 G6 EE, uscito nel 2018. Pur non essendo convertibile, il dispositivo è comunque dotato di un display touchscreen da 11,6 è pollici. Proprio come il Chromebook x360 G2, anche il G7 EE sarà dotato dei processori Celeron di Intel, a cui potranno essere abbinati 8 GB di Ram e 64 GB di memoria interna (16 GB nel modello base). HP sottolinea che la memoria Ram del dispositivo è saldata direttamente alla scheda madre e pertanto non può essere sostituita. Entrambi i Pc saranno venduti direttamente alle scuole, ma è probabile che in futuro arriveranno sugli scaffali dei mercati delle versioni consumer dei due Chromebook.