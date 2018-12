Instagram, i principali trend del 2018

Dall'hashtag più virale all'emoji più utilizzata. Instagram tira le somme dell'anno che sta per concludersi e fa una lista dei principali trend del 2018 sul social network. Dall'analisi del comportamento dei propri utenti, fa sapere il social network, è emerso che i "messaggi di amore e i gesti gentili sono ancora una priorità per la community": la Gif con il cuore (Heart Love di Arata) e il filtro "occhi a cuore" sono stati infatti di gran lunga i più usati nelle storie di Instagram, Inoltre l'emoji 'cuore' è comparsa oltre 14 miliardi di volte nei commenti ai post.

L'impegno nel sociale

Il social network è stata un'importante vetrina anche per chi, nel 2018, si è voluto battere a sostegno di una causa. Gli hashtag più frequenti per far sentire la propria voce sono stati: #metoo, usato per denunciare le violenze sessuali, con 1,5 milioni di citazioni; #timesup, utilizzato 597mila volte a sostegno dell'iniziativa contro le molestie sessuali all'interno dell'industria cinematografica; e #marchforourlives, l'hashtag di "March for Our Lives", la grande manifestazione che si è tenuta lo scorso 24 marzo a Washington DC per chiedere ai politici statunitensi nuove misure per il controllo delle armi negli Stati Uniti.

Trend principale tra le community di nicchia

Instagram, al suo interno, accoglie numerose comunità e gruppi che condividono i medesimi interessi. Tra le community di nicchia, quella che ha raccolto il maggior numero di 'appassionati' è l'Asmr (Risposta Autonoma del Meridiano Sensoriale), che consiste nel pubblicare sul social network dei video che hanno l'obiettivo di provocare un intenso rilassamento mediante, ad esempio, l'utilizzo di palline anti-stress o la manipolazione del sapone.

Giochi e challenge

Dall'analisi condotta da Instagram è emerso che Disneyland Tokyo è "il posto più felice al mondo", grazie al primato assoluto di emoji con il sorriso nelle didascalie. Per quanto riguarda i giochi, invece, il primo posto è stato conquistato da Fortnite, con l'hashtag in più rapida ascesa a livello mondiale. Sul fronte musicale, invece, la community di fan più attiva su Instagram è stata quella della boy band BTS, che fa musica pop coreana (K-pop). Infine per quanto riguarda le 'sfide', le 'challenge', quella di ballo più virale del 2018 è stata #inmyfeelingschallenge.