Final Fantasy Brave Exvius, Katy Perry entra nel mondo dei videogame

Katy Perry entrerà a fare parte del cast di ‘Final Fantasy Brave Exvius’, spin-off della saga di Final Fantasy, il cui primo capitolo risale al 1987.

Sulla scia di Ariana Grande che all’inizio del 2017 si è trasformata in ‘Dangerous Ariana’, apparendo nel videogioco e arricchendolo della versione remixata del suo brano ‘Touch it’, anche la pop star statunitense si lancia in una nuova avventura.

‘Final Fantasy Brave Exvius’

Katy Perry, che ha esordito nel mondo della musica nel 2001 con l’album ‘Katy Hudson’, è pronta a prendere parte al gioco di ruolo per smartphone, disponibile sia per dispositivi Android che per iOS.

Square Enix, sviluppatore di ‘Final Fantasy Brave Exvius’, ha annunciato l’ingresso della pop star nel cast del videogioco in un video (pubblicato su YouTube) nel quale l’artista interpreta un suo nuovo bravo, dal titolo ‘Immortal Flame’.

Nella clip, dopo una breve introduzione sulla vita dell’artista, Katy Perry e Butters, il suo miglior amico a quattro zampe, vengono teletrasportati dalla vita reale al videogioco, in forma pixellata.

“La cantante sarà un personaggio giocabile in ‘Brave Exvius’ a partire dal 12 dicembre, quando entrerà nella lista dei combattenti fantasy”, riporta la descrizione del videoclip.

Katy Perry è già al lavoro sul nuovo album

Dopo il successo di ‘Witness’, che nonostante abbia portato la pop star statunitense in cima a tutte le classifiche americane non avrebbe soddisfatto le aspettative (per quanto riguarda le vendite), e sulla scia della conduzione dei VMA, Katy Perry sarebbe attualmente al lavoro per produrre un nuovo album.

È stata la stessa artista a rivelare l’indiscrezione postando sul suo profilo Instagram, nel mese di settembre 2018, una foto in uno studio di registrazione.

La prima persona al mondo ad aver raggiunto 100 milioni di followers su Twitter, nota in tutto il mondo dai singoli ‘I Kissed a girl’ e ‘Hot n Cold’, è quindi pronta a riscattarsi da un album che non ha venduto come ci si aspettava e a sorprendere i propri fan con un nuovo progetto discografico.