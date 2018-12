Amazon Go sbarca in Europa. Il supermercato senza casse né commessi aprirà a Londra il suo primo punto vendita nel Vecchio Continente. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Telegraph, la società fondata da Jeff Bezos sarebbe alla ricerca di un grande spazio a Oxford Circus, il cuore commerciale della capitale del Regno Unito.

3.000 punti vendita entro il 2021

Per fare la spesa nei negozi Amazon Go, ogni consumatore deve semplicemente prendere un carrello e riempirlo con i prodotti di cui necessita. Tramite un sistema articolato di sensori, telecamere e algoritmi, all’utente verrà addebitato il costo della spesa direttamente sul proprio account Amazon, senza bisogno di commessi e di cassieri.

In attesa del primo negozio londinese, Amazon Go conta attualmente sette punti vendita negli Stati Uniti, ma l’azienda punta ad aprirne 3.000 entro il 2021. A quanto pare, il colosso dell’e-commerce avrebbe già preso i primi contatti per portare altri centri di questo genere all'interno dei più grandi aeroporti statunitensi, come Los Angeles - il secondo più trafficato del paese - e il San Jose International Airport.

Primo negozio a Seattle

Lo scorso 22 gennaio Amazon Go ha inaugurato il suo primo negozio nel campus di Seattle, con circa un anno di ritardo rispetto alle previsioni. La società aveva infatti annunciato l’imminente apertura dell’innovativo punto vendita nel dicembre del 2016, ma problemi tecnici di diversa natura hanno ritardato lo sviluppo del sistema di identificazione della merce. Le telecamere, infatti, avevano difficoltà a tracciare gli acquisti quando il negozio era troppo affollato: era sufficiente riempire i locali con 20 persone per mandare in tilt il meccanismo. Anche la velocità di movimento dei clienti costituiva un altro fattore critico per la precisione delle macchine.

Dopo le prime sperimentazioni a Seattle, il supermercato senza casse è approdato anche a New York, città natale dell’azienda leader del commercio online, ed è pronto a imporsi in Europa.