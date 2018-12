Amazon venderà più prodotti di Apple, stipulato un nuovo accordo

Nuovo accordo tra Apple e Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha annunciato che da ora in poi potrà vendere un numero maggiore di prodotti dell’azienda di Cupertino. L’annuncio non potrebbe arrivare in un momento migliore: la stagione degli acquisiti natalizi è alle porte e presto gli utenti del sito inizieranno a cercare qualche idea per i regali da mettere sotto l’albero. Secondo a quando stabilito dall’accordo, nelle prossime settimane vari prodotti targati Apple saranno resi disponibili sui siti di Amazon negli Stati Uniti, in Giappone, in India e in vari Paesi europei, tra cui l’Italia.

I prodotti di Apple in arrivo

Tra i prodotti di Apple che potranno presto essere acquistati su Amazon non mancheranno l’iPad Pro e gli iPhone Xs e Xr, quest’ultimo caratterizzato da un prezzo più contenuto del solito (a parità di prestazioni non dissimili da quelle degli altri modelli) e da dei colori accessi. Arriverà anche l’Apple Watch di quarta serie, dotato di varie funzioni utili per monitorare la salute e l’attività fisica. Lo speaker da salotto HomePods è invece escluso dall’accordo. Si tratta di una scelta comprensibile, considerando che Amazon vende e produce un suo diretto concorrente: l’altoparlante intelligente Echo, impreziosito dalla presenza dell’assistente vocale Alexa (che nella versione italiana del dispositivo è stata completamente personalizzata).

Un accordo stretto per fornire una scelta più vasta ai clienti

Attualmente, sul portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos è possibile acquistare i prodotti Apple solo tramite venditori di terze parti. La vendita diretta è limitata alle cuffie Beats e ad alcune versioni del computer Mac. Grazie al nuovo accordo, la situazione cambierà notevolmente nelle prossime settimane.

"Siamo costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza del cliente, e uno dei modi in cui lo facciamo è aumentare la selezione dei prodotti che i clienti desiderano", dichiara un portavoce di Amazon.