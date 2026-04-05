Simone Inzaghi compie 50 anni: fotostoria dell'ex tecnico interista

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Compleanno Simone Inzaghi, l'ex tecnico di Inter e Lazio compie 50 anni: trofei e carriera

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Dagli esordi in campo come 'fratello di Pippo' alla doppia finale di Champions League, passsando per i successi alla guida della Lazio. L'ex tecnico nerazzurro, che ha mollato l'Italia per l'Arabia Saudita, spegne oggi 50 candeline, tra successi, rimpianti e qualche polemica. Con l'ipotesi sempre viva di un ritorno da protagonista sui principali palcoscenici europei

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

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