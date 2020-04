Il Boca Juniors compie 115 anni: la storia del prestigioso club argentino. FOTO

Nel 1913 il Boca, che intanto aveva scelto come colori sociali il giallo e il blu, per via di una nave battete bandiera svedese entrata nel porto di Buenos Aires, approdò per la prima volta nella sua storia in Primera División. Nella foto le stelle che rappresentano ogni membro fondatore del club, esposte presso il museo dello stadio del Boca de "La Bombonera" a Buenos Aires