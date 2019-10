Luna Rossa, varata a Cagliari la barca che sogna di conquistare l’America's Cup. FOTO

"Luna Rossa è un'eccellenza italiana. È la sfida italiana al mondo. Noi faremo il tifo e saremo sempre qui”, ha detto Conte. "Tornerò qui a dare ufficialmente il mio in bocca al lupo”, ha annunciato. “Apprezzo molto che si stia lavorando qui non da alcuni giorni, ma anni, per preparare questa sfida integrandosi con la comunità". Il premier si è poi soffermato sulla sua passione per la vela: "Non posso considerarmi un esperto, ho fatto solo qualche giro" (foto sito Luna Rossa, credits: Carlo Borlenghi)