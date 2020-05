La regina italiana dei tuffi compie 35 anni. Considerata una delle tuffatrici più forti del nuoto italiano con un palmarés di 62 medaglie, Tania Cagnotto ha ricominciato recentemente ad allenarsi nella piscina di Bolzano dopo il lockdown con un obiettivo chiaro sullo sfondo: i Giochi di Tokyo. Nonostante il rinvio delle Olimpiadi al 2021 a causa della pandemia di Coronavirus abbia un po' scombinato i piani della campionessa. Il ritorno sul trampolino non appena avuto il via libera alla ripresa degli allenamenti dimostra, però, che l'azzurra fa sul serio. ( LA FOTOSTORIA )

Un palmarès impressionante

Nata a Bolzano il 15 Maggio 1985, Tania è figlia di due grandi tuffatori: Giorgio Cagnotto, due medaglie d'argento e due di bronzo alle Olimpiadi, e Carmen Casteiner, otto volte campionessa italiana dalla piattaforma. Quella dei tuffi è quindi una questione di famiglia, che Tania nella sua carriera è riuscita a onorare conquistandosi a suon di vittorie il titolo di più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi. In bacheca, infatti, vanta 62 medaglie di cui due olimpiche: un argento e un bronzo, conquistate entrambe all'Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016. Gli altri podi sono arrivati ai mondiali (10), agli europei (29), alle competizioni giovanili (21). A queste medaglie vanno sommati 47 titoli italiani in diverse specialità: trampolino da 1 metro, trampolino da 3 metri, piattaforma da 10 metri e trampolino sincro da 3 metri. Per capire la grandezza di questa atleta, basti pensare che Tania Cagnotto è stata la prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi, l'unica ad aver vinto una medaglia d'oro e persino la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera.

Gli inizi con sci e tennis

Eppure, da piccola, i tuffi non sembrano essere nel suo destino. I genitori, entrambi ex tuffatori, cercano di farla appassionare ad altri sport come il tennis e lo sci, nel quale Tania ottiene anche buoni risultati. Ma alla lunga il trampolino ha la meglio e a 7 anni Cagnotto inizia a partecipare a competizioni ufficiali, dimostrando subito grande talento. Da quel momento in poi inizia una lunga trafila di medaglie, che la incoronano pluricampionessa del mondo ed europea a livello giovanile e la lanciano nel mondo dei grandi. Il debutto in una manifestazione a livello seniores arriva nei campionati europei di Helsinki 2000, dove si classifica settima nel trampolino da 3 metri e quinta nel sincro.