Comincia la Champions League: i migliori marcatori all-time

A pari merito con Di Stefano c'è Zlatan Ibrahimovic che con Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Psg, ha segnato 49 reti nella massima competizione europea. Per almeno un altro anno la cifra non potrà salire, perché il Milan non si è qualificato per la Champions League 2020/21