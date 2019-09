Il 3 settembre del 1989 viene incaricato dalla Juventus di andare a vedere in Polonia il Górnik Zabrze, squadra che i bianconeri avrebbero incontrato in Coppa Uefa. Scirea, però, non fa più ritorno a Torino perché perde la vita in un incidente stradale durante il viaggio in macchina direzione Varsavia dove avrebbe dovuto prendere il volo di ritorno per l'Italia