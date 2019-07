Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto che compirà 31 anni tra meno di due settimane – il 5 agosto –, si conferma ancora una volta la regina nella sua specialità, i 200 metri stile libero. Il 24 luglio 2019, ha infatti vinto l'oro nella finale dei mondiali di Gwangju, con il tempo di 1'54''22 , vicino a quel suo 1'52"98 che resta ancora il suo record mondiale da battere. Un successo enorme che le fa raggiungere gli otto podi mondiali e quattro ori in questa specialità.

I record mondiali

La campionessa di Mirano, nata il 5 agosto 1988, ha iniziato a far sognare l’Italia più di 15 anni fa, in quel lontano 2003 in cui la giovane Pellegrini si presentò ai Campionati Mondiali di Barcellona, come staffettista. Da quel momento, è stata una continua ascesa al punto che Federica sarà la prima e unica nuotatrice della storia in grado di aggiudicarsi otto podi in otto diverse edizioni e l'unica in grado di aggiudicarsi l'oro nei 200 e 400 stile libero in due edizioni consecutive (2009-2011). Nella sua storia “mondiale” si contano dunque sei ori, tre argenti e un bronzo per un totale di dieci medaglie vinte. Leggendaria resta la vittoria di due anni fa, conquistata abbattendo il muro dei 29" negli ultimi 50 metri.

I titoli europei e nazionali

Oltre a essere primatista mondiale in carica nei 200 stile, Pellegrini vanta lo stesso titolo per i 400 stile libero a livello europeo. In totale, nei campionati Europei i suoi successi contano sette medaglie d’oro, due argenti e sei bronzi in vasca corta, oltre a due ori ai Giochi del Mediterraneo di Pescara del 2009. Scorrendo indietro nel tempo, la campionessa italiana ha conquistato anche due ori, un argento e un bronzo alle Universiadi di Bangkok 2007 e due argenti agli Europei giovanili di Glasgow 2003. Per quanto riguarda i titoli nazionali poi, Pellegrini ha vinto la bellezza di 168 medaglie, di cui 121 d'oro (26 nei 200 stile libero), 33 d'argento e 14 di bronzo.

Le medaglie olimpiche

Ma la storia di Federica brilla anche alle Olimpiadi. L’esordio è ai Giochi Olimpici di Atene del 2004, quando, appena sedicenne, riportò il nuoto italiano al femminile sul podio olimpico in quei 200 stile che segneranno la sua vita di atleta. In “costume azzurro” si è aggiudicata due medaglie olimpiche nei 200 stile libero: un argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e un oro ai Giochi di Pechino 2008. Per questi successi, Pellegrini è stata insignita dei titoli di Ufficiale e Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Ora, l'obiettivo è arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le quinte per la campionessa italiana.