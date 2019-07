Federica Pellegrini oro nei 200 stile ai mondiali coreani

Federica Pellegrini vince l'oro nella finale dei 200 stile libero con il tempo di 1.54.22. ai mondiali di Gwangju, difendendo il titolo conquistato a Budapest. La divina, a 31 anni, raggiunge così gli otto podi mondiali e quattro titoli in queta specialità. Sul podio anche Ariarne Titmus al secondo posto e Sarah Sjoestroem al terzo.

"Non ci credo ancora"

"Non ci credo ancora - è riuscita a dire la Pellegrini tra le lacrime, a bordo vasca -. Perché in acqua ho fatto quello che ho voluto, è stato incredibile. Incredibile il tempo. Vuol dire che tutto il lavoro paga, paga come non mai. Sono contenta. L’ho sempre detto: a me piace lavorare perché mi piace poi ottenere i risultati. Non sempre ci sono riuscita ma quest’anno è venuto tutto in maniera inaspettata. Abbiamo deciso al Sette Colli di fare questa gara. Ho 31 anni ma continuo a “farmela sotto”, mai avrei immaginato l’oro. Ma sono successe cose strane una dietro l’altra, è tutto bellissimo".

"È il mio ultimo mondiale"

Federica non ha trattenuto le lacrime anche quando ha ricordato che "questo è il mio ultimo mondiale. Ma non sono lacrime di gioia, sono di felicità. Io infinita? - ha aggiunto - Sì".