Il manager emiliano è scomparso a 60 anni a causa delle complicazioni legate al Covid. Per lui una carriera straordinaria nel mondo delle due ruote: due volte campione del mondo in 125 come pilota della Garelli, poi - nel ruolo di team principal della Gresini Racing - altri cinque titoli iridati tra 250, Moto2, Moto3 e MotoE